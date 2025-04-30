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越南慶統一50周年 關稅壓力下力爭8％經濟成長率

中央社／ 河內30日專電
越南今天慶祝國家統一50週年，並在胡志明市舉辦萬人閱兵遊行。 路透社
越南今天慶祝國家統一50週年，並在胡志明市舉辦萬人閱兵遊行。 路透社

越南今天慶祝國家統一50週年，並在胡志明市舉辦萬人閱兵遊行。越南正被美國關稅烏雲籠罩，越共總書記蘇林今天致詞時強調，須奮力推進經濟成長，力爭今年經濟成長率8%以上。

越南官方今天在胡志明市盛大舉辦「南方解放暨國家統一50週年」紀念活動，即外界所知的越戰結束50週年。1975年4月30日，北越軍隊的戰車衝進南越總統府，美國支持的南越政權垮台，為期20年的越戰告終。

昔日南越首都西貢（Saigon）在越南統一後改名為胡志明市，閱兵遊行今天在此登場，官方宣布共有逾1.3萬人參加，包括來自中國、寮國與柬埔寨的軍隊。另有數萬民眾昨晚在附近搭帳棚、漏夜排隊等待觀禮。

蘇林（To Lam）今天致詞時表示，越南統一50年來，克服無數困難與挑戰，有了今日的基業、潛力、地位和國際威望，從一個飽受戰爭蹂躪、經濟貧困、被孤立封鎖的國家，成為邁向中等偏高收入水準的開發中國家。

他指出，截至2024年，越南經濟總量位居全球第32，與194個國家建立外交關係，並與包括美國在內的世界所有大國建立全面戰略夥伴關係，今年越南和美國還將慶祝建交30周年。

只不過，美國總統川普（Donald Trump）4月2日宣布對越南加徵46%的對等關稅，儘管後來暫緩90天，越美並同意展開後續協商，但10%基準關稅仍繼續維持，且已對一些出口導向的越南製造商帶來經營壓力。

蘇林今天致詞時提到，越南正站在開創民族興起、騰飛並「與五洲強國比肩」的新歷史起點上。為實現建設富強國家的渴望，必須奮力推進社會經濟發展。2025年，力爭實現8%以上的經濟成長率，2026年至2030年則要實現兩位數成長。

越戰造成數百萬越南人民死亡、近6萬名美國士兵喪命。越南由北越共產政權統一後，許多南越民眾擔心遭清算，加上對政局的不確定而選擇逃亡。因此，每年越南在熱烈慶祝國家統一時，部分海外南越社群則哀悼著「西貢陷落」。

今天出席越南國家統一50週年紀念活動的賓客包括寮國人民革命黨中央委員會總書記、寮國總統宋倫西索李斯（Thongloun Sisoulith）以及柬埔寨人民黨主席洪森（Hun Sen）、 中國退役軍人事務部部長裴金佳等。

紐約時報22日報導，川普政府指示駐越高階外交官及美方官員等，不得出席越南紀念越戰結束50週年相關活動。然而，有海外越媒發現，美國駐胡志明市總領事伯恩斯（Susan Burns）29及30日有出席部分活動。

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