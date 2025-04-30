快訊

剴剴案保母認罪 蔣萬安祭重罰：劉姓姊妹各罰60萬元

巨業客運撞死東海女大生二次輾壓 檢起訴過失致死不認殺人

失去信任？川普坦言「普亭可能有點敷衍我」 仍稱俄希望停戰

亞洲液化天然氣價格跌到一年來最低 中油搶買進

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
亞洲液化天然氣（LNG）價格已跌至約一年來最低。路透
亞洲液化天然氣（LNG）價格已跌至約一年來最低。路透

受到需求疲軟、替代燃料價格更低，和持續的貿易緊張影響，亞洲液化天然氣（LNG）價格29日跌至約一年來最低，這已促進北亞地區部分購買活動，包括中油也買進一批6月交貨的LNG。

彭博資訊報導，北亞LNG現貨指標的日韓基準價格（JKM）29日下跌至每百萬英熱單位（mBTU）10.614美元，達到2024年5月來最低。亞洲LNG價格4月來已下跌約15%，使今年來跌幅進一步擴大至約30%。

雖然價格下跌已促進部分購買活動，但如果持續中的美中貿易戰導致亞洲地區經濟成長放緩，仍有可能會抑制該地區的天然氣消費。

摩根士丹利（大摩分析師29日報告說，相較於歐美，亞洲有較高比率的天然氣需求與工業活動直接相關，大約為30%，這類需求對經濟成長較為敏感。

隨著亞洲最大LNG購買國中國大陸減少進口，印度消費者也從昂貴的LNG轉向較便宜的石油產品，亞洲的LNG需求已持續下滑。

大摩分析師表示：「展望未來，5月的季節性供應中斷和夏季的需求升高，可望提供一些（價格）支撐。」

中油 分析師 大摩 天然氣

延伸閱讀

日、韓投資阿拉斯加LNG態度 受矚目

駐美代表俞大㵢：台灣願對美採購更多武器、LNG與農產品

中轉向阿拉伯聯合大公國買LNG 簽史上合約量最大協議

停購美國LNG 大陸轉與阿聯酋簽史上規模最大LNG協議

相關新聞

媒體界巨變！媒體人警告「報紙走入歷史」：YouTube正顛覆產業

前英國資深報人、知名主持人摩根（Piers Morgan）預言，媒體界正經歷一場「巨變」，傳統媒體品牌可能逐步消失，而Y...

亞洲液化天然氣價格跌到一年來最低 中油搶買進

受到需求疲軟、替代燃料價格更低，和持續的貿易緊張影響，亞洲液化天然氣（LNG）價格29日跌至約一年來最低，這已促進北亞地...

越南慶統一50周年 關稅壓力下力爭8％經濟成長率

越南今天慶祝國家統一50週年，並在胡志明市舉辦萬人閱兵遊行。越南正被美國關稅烏雲籠罩，越共總書記蘇林今天致詞時強調，須奮...

大馬產學界批馬中經貿結構失衡 恐淪大陸商品傾銷地

美中關稅戰未歇，馬來西亞恐淪為中國商品傾銷地，馬來西亞產學界今天呼籲應正視過度強化馬中經貿關係的後遺症，中國出口商品類別...

使命重於金錢！歐洲國防新創公司吸引AI人才湧入

俄烏戰爭和美國總統川普顛覆安全聯盟，激發許多人的愛國情操，一些可能曾經前往美國的歐洲科技工作者，正在考慮離家更近的國防新創公司。其他人則從海外工作崗位返回歐洲。 歐洲政府增加軍事開支，也為這些人才提供賺錢的機會。

星巴克上季銷售獲利都不如預期 股價盤後重挫6.5%

根據星巴克（Starbucks）周二（29日）公布財報，上季同店銷售與獲利都令市場失望，因為通膨與經濟的不確定性，讓成本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。