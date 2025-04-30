亞洲液化天然氣價格跌到一年來最低 中油搶買進

受到需求疲軟、替代燃料價格更低，和持續的貿易緊張影響，亞洲液化天然氣（LNG）價格29日跌至約一年來最低，這已促進北亞地區部分購買活動，包括中油也買進一批6月交貨的LNG。

彭博資訊報導，北亞LNG現貨指標的日韓基準價格（JKM）29日下跌至每百萬英熱單位（mBTU）10.614美元，達到2024年5月來最低。亞洲LNG價格4月來已下跌約15%，使今年來跌幅進一步擴大至約30%。

雖然價格下跌已促進部分購買活動，但如果持續中的美中貿易戰導致亞洲地區經濟成長放緩，仍有可能會抑制該地區的天然氣消費。

摩根士丹利（大摩）分析師29日報告說，相較於歐美，亞洲有較高比率的天然氣需求與工業活動直接相關，大約為30%，這類需求對經濟成長較為敏感。

隨著亞洲最大LNG購買國中國大陸減少進口，印度消費者也從昂貴的LNG轉向較便宜的石油產品，亞洲的LNG需求已持續下滑。

大摩分析師表示：「展望未來，5月的季節性供應中斷和夏季的需求升高，可望提供一些（價格）支撐。」