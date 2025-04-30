快訊

剴剴案保母認罪 蔣萬安祭重罰：劉姓姊妹各罰60萬元

巨業客運撞死東海女大生二次輾壓 檢起訴過失致死不認殺人

失去信任？川普坦言「普亭可能有點敷衍我」 仍稱俄希望停戰

大馬產學界批馬中經貿結構失衡 恐淪大陸商品傾銷地

中央社／ 吉隆坡30日專電
美中關稅戰未歇，馬來西亞恐淪為中國大陸商品傾銷地，馬來西亞產學界今天呼籲應正視過度強化馬中經貿關係的後遺症，中國大陸出口商品類別幾乎涵蓋馬來西亞中小企業各層面，馬中經貿結構已失衡。 美聯社
美中關稅戰未歇，馬來西亞恐淪為中國大陸商品傾銷地，馬來西亞產學界今天呼籲應正視過度強化馬中經貿關係的後遺症，中國大陸出口商品類別幾乎涵蓋馬來西亞中小企業各層面，馬中經貿結構已失衡。 美聯社

美中關稅戰未歇，馬來西亞恐淪為中國商品傾銷地，馬來西亞產學界今天呼籲應正視過度強化馬中經貿關係的後遺症，中國出口商品類別幾乎涵蓋馬來西亞中小企業各層面，馬中經貿結構已失衡。

馬來西亞有逾100萬家中小型企業，占全國企業總數90%以上，每年為馬來西亞貢獻國內生產毛額（GDP）近40%，是經濟發展重要命脈。

馬來西亞拉曼大學（UTAR）經濟學教授黃錦榮（Chin-Yoong Wong）今天告訴中央社，外界吹捧馬中貿易關係，聲稱中國是最大貿易夥伴國，對經貿發展扮演重要角色，連民生水果椰子都出口中國，乍看之下似乎人人都能分一杯羹，但實情並非如此。

他指出，馬來西亞除大型的私人企業之外，多數的中小企業並未能感受到馬中經貿帶來的利多實惠，相反地，中國的中小企業大舉將廉價貨物傾銷到馬來西亞，這對馬來西亞進出口產生「一個不均衡的傾斜後遺症」。

黃錦榮認為，深化馬中經貿關係，反成功讓中國企業攻城掠地，馬來西亞中小企業未蒙其利深受其害。馬來西亞中小企業難以與中國匹敵競爭固然是原因之一，但馬來西亞政府應重新審視經貿戰略，非僅廣開自家國門，也應要求中國放寬進口限制。

他以2023年馬來西亞對中國整體出口項目為例，說明諸如積體電路、原油、精煉石油、半導體、棕櫚油、辦公機械零件等就占總體出口的70%，其中，占比多達56%的原油、精煉石油、半導體多半是由政府控股公司、大型企業或跨國企業主導。

黃錦榮說，反觀中國出口到馬來西亞產品類別無所不包，從民生食品高麗菜與各種民生用品，甚至到高端的產品，這些產品已完全涵蓋馬來西亞中小企業正在默默耕耘的產業。

馬來西亞零售連鎖協會（MRCA）署理會長（Deputy President）劉明（Liew Bin）認為馬來西亞政府應正視事態發展的嚴重性。

他表示，中國昔日是馬來西亞的供應商，如今卻搖身一變成競爭者，這些企業背後又有國家扶持，馬來西亞面對的是一個不公平的賽道，這也是一個非常荒謬的遊戲，如不加以重視並提解決方案，馬來西亞的中小企業可能在未來面臨滅頂之災。

馬來西亞媒體報導，中國從2009年起連續16年是馬來西亞的最大貿易夥伴，去年的雙邊貿易額逾馬幣4841億令吉（約新台幣3兆3572億元），約占馬來西亞全球貿易總額的16.8%。

中小企業 經貿 美國 關稅 馬來西亞

延伸閱讀

已婚男割包皮後陰莖發炎 裝針孔鏡頭偷拍室友想比對下場慘

見車手行跡可疑報警阻詐355萬元 報案人賺5萬獎勵金

馬中免簽延長 業者憂政策恐遭濫用、變相經商牟利

越南冷軋不銹鋼涉傾銷 台廠提告要求課高額反傾銷稅

相關新聞

媒體界巨變！媒體人警告「報紙走入歷史」：YouTube正顛覆產業

前英國資深報人、知名主持人摩根（Piers Morgan）預言，媒體界正經歷一場「巨變」，傳統媒體品牌可能逐步消失，而Y...

亞洲液化天然氣價格跌到一年來最低 中油搶買進

受到需求疲軟、替代燃料價格更低，和持續的貿易緊張影響，亞洲液化天然氣（LNG）價格29日跌至約一年來最低，這已促進北亞地...

越南慶統一50周年 關稅壓力下力爭8％經濟成長率

越南今天慶祝國家統一50週年，並在胡志明市舉辦萬人閱兵遊行。越南正被美國關稅烏雲籠罩，越共總書記蘇林今天致詞時強調，須奮...

大馬產學界批馬中經貿結構失衡 恐淪大陸商品傾銷地

美中關稅戰未歇，馬來西亞恐淪為中國商品傾銷地，馬來西亞產學界今天呼籲應正視過度強化馬中經貿關係的後遺症，中國出口商品類別...

使命重於金錢！歐洲國防新創公司吸引AI人才湧入

俄烏戰爭和美國總統川普顛覆安全聯盟，激發許多人的愛國情操，一些可能曾經前往美國的歐洲科技工作者，正在考慮離家更近的國防新創公司。其他人則從海外工作崗位返回歐洲。 歐洲政府增加軍事開支，也為這些人才提供賺錢的機會。

星巴克上季銷售獲利都不如預期 股價盤後重挫6.5%

根據星巴克（Starbucks）周二（29日）公布財報，上季同店銷售與獲利都令市場失望，因為通膨與經濟的不確定性，讓成本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。