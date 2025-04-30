使命重於金錢！歐洲國防新創公司吸引AI人才湧入
俄烏戰爭和美國總統川普顛覆安全聯盟，激發許多人的愛國情操，一些可能曾經前往美國的歐洲科技工作者，正在考慮離家更近的國防新創公司。其他人則從海外工作崗位返回歐洲。
歐洲政府增加軍事開支，也為這些人才提供賺錢的機會。
路透社採訪歐洲20多名人工智慧（AI）工程師、創投公司、政府官員和國防公司，他們表示，隨著美國逐漸放棄二次世界大戰後歐洲國防保障者的角色，科技人才的湧入反映政治格局的變化。
總部位於巴黎的戰場AI供應商Comand AI執行長穆日奧勒（Loïc Mougeolle）說：「有些人真的以使命感為重，他們畢生想做的是發揮影響力，而不僅僅是賺取高薪。」
對於在戰場使用AI，人們長期以來抱持倫理憂慮。但這項技術對投資者很有吸引力：Comand AI在去年12月的一輪融資中籌集1000萬美元，而專注於對抗自主無人機技術的德國公司Alpine Eagle，在今年3月籌到1000萬歐元（約1140萬美元）。
穆日奧勒說，在AI人才競爭激烈的情況下，ComandAI已從美國ChatGPT製造商OpenAI和數據分析供應商Palantir Technologies招募工程師和產品經理。
Alpine Eagle計劃招募產品、工程、業務開發和銷售人員，以拓展德國以外的市場。執行長博埃倫斯（Jan-Hendrik Boelens）告訴路透社：「就國防和公共安全而言，歐洲是一個巨大的市場。」
希臘國防科技新創公司variene.ai創辦人科羅尼奧斯（Stefano Koroneos）說，烏克蘭戰爭減少許多年輕工程師在國防領域工作的恥辱感。
科羅尼奧斯說：「年輕人開始意識到自由不是免費的。你需要有能力保護自己。有些人用槍，有些人用他們掌握的知識和他們建造的東西。」
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