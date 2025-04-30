星巴克上季銷售獲利都不如預期 股價盤後重挫6.5%

根據星巴克（Starbucks）周二（29日）公布財報，上季同店銷售與獲利都令市場失望，因為通膨與經濟的不確定性，讓成本提高，傷害到美國市場需求。執行長尼可（Brian Niccol）說，星巴克要重振事業面臨了重重挑戰。

星巴克上季（公司會計年度第2季）毛利率減少590個基點，調整後每股盈餘0.41美元，不如分析師預期的0.49美元。整體同店銷售年減1%，比市場預期的年減0.26%更糟。2024年最後一季同店銷售則是年減4%。

北美地區同店銷售年減1%，減幅大於LSEG訪調分析師所估的0.24%，其中加拿大地區的銷售回復成長。北美以外的國際部門，同店銷售上季成長2%，優於分析師預期的1.13%下滑。

星巴克第二大市場中國，銷售在連降四季後，回穩持平。公司表示，將致力中國市場的長期成長。

投資人原本寄望尼可接任執行長後，執行的減少品項、縮短等候時間、改善顧客內用經驗等改革策略，能夠救起星巴克，然而銷售還是連續第四季下滑。

星巴克股價周二盤後重挫6.5%。去年9月初尼可接任執行長後的幾個月裡，星巴克股票大漲，但今年到目前為止，轉為下跌7%。

尼可說：「財報尚未反映我們的進展，但我們所推的『回到星巴克』計畫，具備真正動能。」伯恩斯坦（Bernstein）分析師Danilo Gargiulo估計，至少要再觀察三到六個月，才能看到改革成效。上季每位顧客的平均消費金額，則是成長3%。

尼可在財報說明會上強調，公司的投資將著重於提供良好的顧客經驗，廚房設備的改良是其次。尼可相信，正確的員工配置，加快出餐速度，輔以全新的行銷，正獲得顧客回響。其他改善營運的措施也都在繼續推動。

然而，川普變來變去的貿易關稅產生的經濟不確定性和通膨再起的威脅，在2月和3月已弱化美國餐廳的來客量。為了減輕美國關稅和來自中國大陸進口帶來的衝擊，星巴克將提升在地化或是移除需要刪去的品項。