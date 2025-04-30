媒體界巨變！媒體人警告「報紙走入歷史」：YouTube正顛覆產業

前英國資深報人、知名主持人摩根（Piers Morgan）預言，媒體界正經歷一場「巨變」，傳統媒體品牌可能逐步消失，而YouTube頻道將很快與傳統電視並駕齊驅。他本人也正在與潛在投資方洽談，擴展其YouTube事業版圖。

衛報報導，摩根指出，越來越多媒體老將將跟隨他的腳步，轉向影響力日增的串流平台。他形容這波趨勢就如黑膠音樂向數位轉型般迅速：「人們曾以為會需要很長時間，事實上是一瞬之間。」

他說，「某些報紙在英國將不復存在。10年後，還有哪些報紙會有紙本版本？看看年輕人的閱讀習慣，我看不到45歲以下的人在買報紙。」他稱「這是一個正在滴答作響的時鐘，若媒體業者聽不見，就會面臨很嚴重的後果。這就是該警醒的時刻。」

摩根目前持有個人YouTube頻道《Piers Morgan Uncensored》的版權，該頻道原由新聞集團（News UK）營運，過去3年支付他約5000萬英鎊合約費。如今年逾60歲的摩根坦言轉型初期是一段學習曲線，但也成為YouTube的熱情擁護者，強調其靈活性與低成本優勢。

他表示，全力投入YouTube平台的動機來自4名子女的觀影習慣：「他們全都看YouTube，除了現場體育轉播外，沒人在看傳統電視。我直到1年前，還在按時參與結構嚴謹的晚間新聞直播節目，其實完全沒必要。那是種非常昂貴的傳播方式，而我現在可以用更便宜、更快速、更靈活的方式，將內容送達全球觀眾。」

儘管摩根爭議不斷，但他進軍YT的舉動，也反映出媒體變局已然展開。特別是在美國保守派陣營，已有不少媒體人物成功打造擁有數百萬訂閱者的頻道。摩根的目標是仿效由右派評論員夏皮羅（Ben Shapiro）共同創辦的《The Daily Wire》模式，該平台旗下還包括加拿大心理學家彼得森（Jordan Peterson）。

YT在媒體界的影響力正迅速擴張，包括英國ITV、第四頻道（Channel 4）等傳統電視台也將部分內容上架該平台，Podcast節目也紛紛改在YouTube同步直播。單是2025年第一季，YT廣告營收便達到89億美元（約66.4億英鎊），年增逾10%；相比之下，第四頻道在2023年全年的營收僅約10億英鎊。

摩根以去年的美國總統大選為例，指出YT在當日吸引逾4500萬美國用戶觀看選舉相關內容，與此同時，18家有線與無線電視台的總收視平均為4230萬人。他強調：「如果這還無法說明觀眾眼球往哪裡移動，那我不知道還有什麼能。」

他透露，已有多位知名記者與他接觸，洽談是否能轉戰YouTube。「我也認為，傳統媒體公司應該開始關注我和其他人為何選擇自行出走、投入這個新世界。」他說，「會有越來越多人這樣做。我接到很多來自記者的有趣電話。」

摩根現正規畫以《Uncensored》品牌打造更多頻道，涵蓋真實犯罪、歷史、體育等主題，目標直指美國與全球市場，而非英國本土。他直言，英國觀眾對他的全球布局而言「幾乎無關緊要」。

他表示，「我幾乎不報導英國新聞。上次英國大選我們連碰都沒碰，因為我整個節目的設計思維是：美國人會想看嗎？中東觀眾會有興趣嗎？澳洲人會點進來嗎？」

摩根表示，拓展事業的部分動機是希望降低對個人品牌的依賴，打造一個能獨立營運的媒體帝國。他坦言這比建立個人影響力困難許多，儘管尚在初期階段，但由於目前業務已經獲利，他對潛在投資人採取積極態度。

他說，「我不缺資金，我們已經有將近400萬訂閱者了……我對投資人的問題不是『請給我錢』，而是『為什麼我要接受你的投資？你能為這個事業帶來什麼？』」