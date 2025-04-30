智慧型手機銷售強勁 三星電子Q1營利成長1.2%
儘管美國貿易緊張局勢山雨欲來，但在智慧型手機銷售強勁帶動下，韓國科技巨頭三星電子今天公布第一季營業利益成長1.2%。
法新社報導，這家全球最大的記憶體晶片製造商指出，第一季營利年增1.2%達6.68兆韓元（46億美元）。
聯合新聞通訊社（Yonhap News Agency）引述旗下金融數據公司報導，三星電子第一季銷售年增10%，達79.14兆韓元；第一季淨利年增21.7%，達8.22兆韓元，均超出預期。
這一結果出爐之際，首爾和華盛頓正努力制定「貿易方案」，目的是在7月8日對等關稅凍結到期之前，消減美國的新關稅。
韓國是美國主要貿易夥伴之一，也是晶片和汽車工業強國。本月稍早，韓國也宣布將向其半導體產業額外投資50億美元，理由是美國關稅導致的「不確定性增加」。
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