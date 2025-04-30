快訊

高雄小學校長偷拍少女…影片硬碟還藏校長室 重判9年

吃喝玩樂20家up！ 「5/1勞動節」省錢術超佛「買一送一」 超商咖啡手搖、美食餐廳、樂園景點優惠總整理

指在野戰獨裁搞錯方向 李艷秋：賴清德最在意被揭「無能」

聽新聞
0:00 / 0:00

美超微財報失色、股價崩！Nvidia可能是原因

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美超微上季財報失色、股價崩跌，Nvidia推新的Blackwell產品系列可能是原因。圖為美超微2023年在台北國際電腦展的參展攤位。路透
美超微上季財報失色、股價崩跌，Nvidia推新的Blackwell產品系列可能是原因。圖為美超微2023年在台北國際電腦展的參展攤位。路透

美超微 (Super Micro）周二公布遜於市場預期的財報後，股價在盤後交易崩跌15%。根據MarketWatch，輝達（Nvidia）晶片轉型可能是關鍵。其他供應商也可能遭遇到了同樣的問題。

美超微將財報失色歸咎於「客戶平台決策延遲」，警告本季業績將遠低於預期，並提及老舊一代產品庫存增加，將導致每股純益將遠低於預期。

美超微的聲明說：「第3季依一般公認會計原則（GAAP）的毛利率和非GAAP毛利率，比起第2季低了220個基點，主因是老一代產品導致庫存儲備增加，同時，加快新產品上市增加了成本。」

這很可能是指顧客轉向至Nvidia性能更強的新一代GPU架構Blackwell。Nvidia說，Blackwell供應量已全部售罄。

超微可能必須減記庫存，包括舊款的Nvidia GPU（例如Hopper系列），以及其他一些無法與Blackwell兼容的產品（例如較舊的記憶體）。 

以Amit Daryanani為首的Evercore ISI分析師在撰寫客戶報告時表示，超微說「本季出現了一些訂單延期的情況，因為客戶似乎更傾向選擇下一代產品，而非當前一代」，「這反映出美超微備有較多的Hopper存貨，客戶卻選擇等待Blackwell上市。對於一些有過多Hopper庫存的供應商來說，這也將是令人擔憂的問題」。

Evercore ISI雖不追蹤分析美超微，但指出慧與科技（HPE）高管上月在財報後電話會議也有類似的評論，約70%的AI伺服器營收來自基於Blackwell產品的伺服器，且AI庫存變高。

慧與執行長奈利（Antonio Neri）當時對分析師說：「我們要花較長的時間來處理現有庫存，而服務供應商和模型創建者則將較快地轉向最新技術。」

客戶 庫存 美超微

延伸閱讀

嘉澤績優 押逾150天

美專家問：萬一中國沒想搶AI競賽第1名呢? 他們當第2名更有利

別再卡了…Nvidia：中自製晶片水準等同「特供版」H20

超微2小時閉門夜宴談什麼？ 蔡力行：聊合作、都很高興

相關新聞

開賭吧！泰國賭場合法化，能抵消川普猛烈關稅衝擊嗎？

東南亞諸國——如越南、泰國、印尼等，都在美國總統川普的「解放日關稅」榜上名列前茅，在川普目前給予除中國之外的其他貿易夥伴90天暫緩期內，這些國家和其領導人正陷於嚴峻考驗、對美積極交涉之中。相較於越南、印尼仍在高速成長期，泰國深陷中等收入陷阱多年，產業轉型牛步，仍是過度依靠觀光業賺取外匯。近來好不容易逐漸從Covid-19疫情復甦，又將面臨高關稅打擊出口（泰國預計被課徵36%的稅率），執政尚未一年的貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）政府又有什麼好方法應對呢？

美超微財報失色、股價崩！Nvidia可能是原因

美超微 (Super Micro）周二公布遜於市場預期的財報後，股價在盤後交易崩跌15%。根據MarketWatch，輝...

Meta發表獨立應用程式Meta AI 迎戰ChatGPT

臉書母公司Meta Platforms周二（29日）發表獨立的人工智慧（AI）應用程式，取名Meta AI，要迎戰市場上...

蘋果再調組織架構 這次重整全球事務與音樂部門

彭博引述知情人士報導，蘋果（Apple）近日再度進行人事調整，改組全球事務與音樂部門進行管理層，延續今年以來一連串的人事...

因關稅可能衝擊需求 三星電子放棄對本季提出業績展望

三星電子晶片事業第1季獲利優於預期，反映大陸客戶在美國關稅生效前積極拉貨。三星電子周三股價在財報公布變動不大。

油價大跌2%探兩周低點 金價回落近1%仍在高點

國際油價周二（29日）下跌約2%，觸及兩周最低，投資人擔心石油輸出國組織（OPEC+）將提高產量，以及美國總統川普的關稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。