Meta發表獨立應用程式Meta AI 迎戰ChatGPT

臉書母公司Meta Platforms周二（29日）發表獨立的人工智慧（AI）應用程式，取名Meta AI，要迎戰市場上ChatGPT等其他熱門的聊天機器人。

Meta AI背後的技術是公司的Llama大型語言模型，在Meta AI之前，Llama的AI功能已能在Meta旗下的多個社群應用程式（app）裡使用，像是Instagram、WhatsApp、Facebook等。現在推出獨立的Meta AI，使用者可以不必再透過Meta其他平台就可直接利用。

Meta執行長祖克柏在Instagram發布的影片中說：「Meta AI是為成為你的個人AI而設計，這代表了它首先就會是圍繞著語音對話來設計。」祖克柏形容這個以語言為主的數位助理，是個可幫助使用者了解新聞或是應對個人問題的工具。

目前市場上最熱門的ChatGPT，開發者OpenAI於2022年推出後，成為文化現象。OpenAI執行長奧特曼說，ChatGPT現在每周大約觸及8億用戶。

Meta的高階主管們認為，Meta AI的語音與個人化功能，將提供不一樣的體驗。因為Meta AI經由Meta旗下的多個平台獲得的資料，對用戶的興趣有基本了解。祖克柏說，如果用戶願意，「可以讓Meta AI知道你，以及你所關心的人的許多事」。

Meta AI提供社群功能，用戶可分享使用AI的方式，也能與Meta與雷朋合作的智慧眼鏡連結。祖克柏表示，這些是公司長遠產品服務規劃的開始。

Meta選在AI會議「LlamaCon」展開之前，發表Meta AI。「LlamaCon」活動上，Meta將讓與會者預覽開發者平台Llama API，該平台希望改善推理的速度，並更容易偵測到AI生成的詐欺行為。