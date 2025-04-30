快訊

華府直擊／川普百日人民怒吼民主黨噤聲 台灣怎應對？

高鐵首例「過站不停」疏失 駕駛連犯4大錯 停職3個月將懲處

傻眼！澳洲電台女DJ是AI生成「播半年才被發現」 超正臉龐曝光

又是拉貨潮！三星電子晶片事業獲利優於預期

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
三星電子晶片事業第1季獲利優於預期。路透
三星電子晶片事業第1季獲利優於預期。路透

三星電子晶片事業第1季獲利優於預期，反映大陸客戶美國關稅生效前積極拉貨。三星電子周三股價在財報公布變動不大。

晶片事業第1季營業淨利為1.1兆韓元（約7.67億美元），較去年同期下滑42%。營收為25.1兆韓元，大致符合市場原估的25兆韓元。

由於向輝達（NVIDIA）供應高頻寬記憶體（HBM）晶片進展落後SK海力士，三星轉而倚賴大陸市場銷售這類產品。

彭博分析師指出，三星若要推升HBM銷路，恐需增加對非陸客戶的出貨，美方祭出的出口管制在第2季仍會對營收構成壓力，而從最新公布的業績來看，這些管制第1季已造成明顯衝擊。

三星目標是在第2季提高12層堆疊的新款HBM晶片出貨量，但若無法取得輝達對所謂HBM3E 12H晶片的認證，HBM出貨量恐難追上SK海力士。

三星電子第1季營業利益小幅成長1.2%至6.7兆韓元（約合46.8億美元），與初估值一致。

三星受惠於PC記憶體和智慧型手機需求回溫，蘋果（Apple）、聯想（Lenovo）在內的客戶搶在川普政府關稅上路前加緊對美出貨。三星自家的旗艦機Galaxy S25系列也為獲利帶來支撐。

三星並未對本季財測提供展望，僅表示「近期全球貿易緊張與經濟成長放緩導致總體經濟不確定性上升，使未來營運表現難以預測」。

三星行動裝置與網路事業第1季營業利益為4.3兆韓元，較去年同期成長23%，創四年新高，反映搭載AI功能的新一代Galaxy S旗艦機銷售表現強勁。

路透之前引述知情人士報導，三星已在美國關稅上路前，加快在越南、印度和南韓的智慧型手機產能部署。

三星 客戶 晶片 美國 陸客

延伸閱讀

台指期夜盤小跌1點 法人看台股震盪整理

輝達：分拆中國業務…假消息

群聯、威剛 選逾三個月

記憶體廠轉單恐落空

相關新聞

開賭吧！泰國賭場合法化，能抵消川普猛烈關稅衝擊嗎？

東南亞諸國——如越南、泰國、印尼等，都在美國總統川普的「解放日關稅」榜上名列前茅，在川普目前給予除中國之外的其他貿易夥伴90天暫緩期內，這些國家和其領導人正陷於嚴峻考驗、對美積極交涉之中。相較於越南、印尼仍在高速成長期，泰國深陷中等收入陷阱多年，產業轉型牛步，仍是過度依靠觀光業賺取外匯。近來好不容易逐漸從Covid-19疫情復甦，又將面臨高關稅打擊出口（泰國預計被課徵36%的稅率），執政尚未一年的貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）政府又有什麼好方法應對呢？

Meta發表獨立應用程式Meta AI 迎戰ChatGPT

臉書母公司Meta Platforms周二（29日）發表獨立的人工智慧（AI）應用程式，取名Meta AI，要迎戰市場上...

蘋果再調組織架構 這次重整全球事務與音樂部門

彭博引述知情人士報導，蘋果（Apple）近日再度進行人事調整，改組全球事務與音樂部門進行管理層，延續今年以來一連串的人事...

又是拉貨潮！三星電子晶片事業獲利優於預期

三星電子晶片事業第1季獲利優於預期，反映大陸客戶在美國關稅生效前積極拉貨。三星電子周三股價在財報公布變動不大。

油價大跌2%探兩周低點 金價回落近1%仍在高點

國際油價周二（29日）下跌約2%，觸及兩周最低，投資人擔心石油輸出國組織（OPEC+）將提高產量，以及美國總統川普的關稅...

台積電ADR漲0.7% 美國亞利桑那3廠已動土

台積電ADR周二（29日）漲0.7%，收在164.48美元，較台北交易溢價17.4%。在美國總統川普執政滿百日之際，台積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。