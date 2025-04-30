又是拉貨潮！三星電子晶片事業獲利優於預期

三星電子晶片事業第1季獲利優於預期，反映大陸客戶在美國關稅生效前積極拉貨。三星電子周三股價在財報公布變動不大。

晶片事業第1季營業淨利為1.1兆韓元（約7.67億美元），較去年同期下滑42%。營收為25.1兆韓元，大致符合市場原估的25兆韓元。

由於向輝達（NVIDIA）供應高頻寬記憶體（HBM）晶片進展落後SK海力士，三星轉而倚賴大陸市場銷售這類產品。

彭博分析師指出，三星若要推升HBM銷路，恐需增加對非陸客戶的出貨，美方祭出的出口管制在第2季仍會對營收構成壓力，而從最新公布的業績來看，這些管制第1季已造成明顯衝擊。

三星目標是在第2季提高12層堆疊的新款HBM晶片出貨量，但若無法取得輝達對所謂HBM3E 12H晶片的認證，HBM出貨量恐難追上SK海力士。

三星電子第1季營業利益小幅成長1.2%至6.7兆韓元（約合46.8億美元），與初估值一致。

三星受惠於PC記憶體和智慧型手機需求回溫，蘋果（Apple）、聯想（Lenovo）在內的客戶搶在川普政府關稅上路前加緊對美出貨。三星自家的旗艦機Galaxy S25系列也為獲利帶來支撐。

三星並未對本季財測提供展望，僅表示「近期全球貿易緊張與經濟成長放緩導致總體經濟不確定性上升，使未來營運表現難以預測」。

三星行動裝置與網路事業第1季營業利益為4.3兆韓元，較去年同期成長23%，創四年新高，反映搭載AI功能的新一代Galaxy S旗艦機銷售表現強勁。

路透之前引述知情人士報導，三星已在美國關稅上路前，加快在越南、印度和南韓的智慧型手機產能部署。