油價大跌2%探兩周低點 金價回落近1%仍在高點

國際油價周二（29日）下跌約2%，觸及兩周最低，投資人擔心石油輸出國組織（OPEC+）將提高產量，以及美國總統川普的關稅將打擊全球經濟並減緩石油需求；黃金價格下跌近1%，川普簽署行政命令緩解汽車關稅的影響，抑制了避險需求。

油價跌約2%

布蘭特原油6月期貨下跌1.61美元，跌幅2.4%，結算價報每桶64.25美元；西德州原油6月期貨跌1.63美元，跌幅2.6%，結算價報60.42美元。

兩大指標都創4月10日以來的最低結算價。

周二公布的數據顯示，廣泛關注的美國消費者信心指數大幅走弱，成為川普關稅行動引發悲觀情緒的又一證據；本周中國將公布的製造業數據預料進一步凸顯這個全球最大原油進口國的經濟狀況。

摩根士丹利分析師周二在報告中表示，目前布蘭特原油期貨曲線呈現出一種異常形態：前九個合約呈下跌趨勢，此後則轉為上升趨勢，「這種情況非常罕見，幾乎沒有歷史先例」。

受美國與貿易夥伴之間互徵關稅以及OPEC+計劃恢復更多產量的雙重打擊，WTI原油正邁向2021年以來的最大單月跌幅。

摩根大通分析師Natasha Kaneva為首的團隊在一份報告中表示，在5月5日召開的會議上，沙烏地阿拉伯及其他主要OPEC+國家加快既定增產計畫的可能性上升。

金價因貿易緊張局勢緩和下跌

現貨黃金價格29日收盤下跌0.8%，報每英兩3,317.41美元；美國黃金期貨收低0.4%，報3,333.6美元。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示：「有一些樂觀情緒認為，美中之間的貿易戰將有所緩和。」

川普簽署行政命令緩解汽車關稅的影響，貿易緊張局勢的緩和導致黃金遭到賣出，而黃金是針對全球不穩定性上升避險的傳統保值工具，上周黃金以前所未有的漲勢創下每英兩3,500.05美元歷史新高。

投資者現在關注本周一系列重要的美國經濟數據，包括周三的個人消費支出物價指數和周五的每月非農就業報告。

現貨白銀下跌0.4%，至每英兩33.02美元；白金回落約1%，至976.50美元；鈀金跌1.3%，至936.41美元。