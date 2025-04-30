台積電ADR漲0.7% 美國亞利桑那3廠已動土

台積電ADR周二（29日）漲0.7%，收在164.48美元，較台北交易溢價17.4%。在美國總統川普執政滿百日之際，台積電亞利桑那州第三座晶圓廠拿到施工許可，已開始動土。

美國股市周二收高，標普500指數和道瓊工業指數連續六日上漲，美國總統川普簽署行政命令避免汽車業遭累加關稅，美國商務部盧特尼克接受CNBC訪問時透露已和某個國家達成貿易協議，令投資人看好關稅戰已降溫。

道瓊工業指數上漲300.03點，漲幅0.8%，報40,527.62點；標普500指數上漲32.08點，漲幅0.6%，報5,560.83點；那斯達克綜合指數上漲95.19點，漲幅0.6%，報17,461.32點。

費城半導體指數跌0.9%，美光跌2.1%，輝達（NVIDIA）漲0.3%，台積電ADR成為當天漲幅最大的成分股。

台灣加權股價指數周二上漲198..22點，收在20,232.63點。台積電漲0.6%，收在902.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 140.05 -0.46 138.50 +1.12

中華電 CHT 128.49 +1.22 129.00 -0.40

台積電 TSM 1,059.09 +0.66 902.00 +17.42

聯電 UMC 44.56 +1.42 44.95 -0.87

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據