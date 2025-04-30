快訊

當代藝術聖地！英國泰特美術館為何屹立不搖

朱立倫「罷免賴清德」 媒體人指不可能任務、有望達到2目的

「行人地獄」重罰挨罵 交通部小編嗆爆：難道開車會被行人撞死嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電ADR漲0.7% 美國亞利桑那3廠已動土

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電高雄廠區外觀。（本報資料照片）
台積電高雄廠區外觀。（本報資料照片）

台積電ADR周二（29日）漲0.7%，收在164.48美元，較台北交易溢價17.4%。在美國總統川普執政滿百日之際，台積電亞利桑那州第三座晶圓廠拿到施工許可，已開始動土。

美國股市周二收高，標普500指數和道瓊工業指數連續六日上漲，美國總統川普簽署行政命令避免汽車業遭累加關稅，美國商務部盧特尼克接受CNBC訪問時透露已和某個國家達成貿易協議，令投資人看好關稅戰已降溫。

道瓊工業指數上漲300.03點，漲幅0.8%，報40,527.62點；標普500指數上漲32.08點，漲幅0.6%，報5,560.83點；那斯達克綜合指數上漲95.19點，漲幅0.6%，報17,461.32點。

費城半導體指數跌0.9%，美光跌2.1%，輝達（NVIDIA）漲0.3%，台積電ADR成為當天漲幅最大的成分股。

台灣加權股價指數周二上漲198..22點，收在20,232.63點。台積電漲0.6%，收在902.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 140.05 -0.46 138.50 +1.12

中華電 CHT 128.49 +1.22 129.00 -0.40

台積電 TSM 1,059.09 +0.66 902.00 +17.42

聯電 UMC 44.56 +1.42 44.95 -0.87

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 美國

延伸閱讀

道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

紐時：盧特尼克影響力大 連台積都登門遊說

川普送禮汽車業 零組件降稅

台積電目標價 野村喊1,170元…重申「買進」評等

相關新聞

巴菲特橫掃短期美債 波克夏握3008億美元「比聯準會還多」！全押在這：理由僅1個

94歲「股神」巴菲特再次讓世人驚呆，他成功閃過4月全球股災，旗下波克夏手握3340億美元現金，不少人都在看股神會如何布局。

油價大跌2%探兩周低點 金價回落近1%仍在高點

國際油價周二（29日）下跌約2%，觸及兩周最低，投資人擔心石油輸出國組織（OPEC+）將提高產量，以及美國總統川普的關稅...

台積電ADR漲0.7% 美國亞利桑那3廠已動土

台積電ADR周二（29日）漲0.7%，收在164.48美元，較台北交易溢價17.4%。在美國總統川普執政滿百日之際，台積...

美超微股價盤後一度崩近20% 因上季初步財報太弱

伺服器製造商美超微（Super Micro）周二（29日）因公布的上季初步財報遠不如分析師預期，股價在盤後交易崩跌，最大...

美3月貿易逆差攀新高

美國商務部29日公布，3月貨物貿易逆差額創新高，達1,620億美元，比2月激增9.6%，主因進口商搶在川普新關稅實施前持...

西、葡大停電 衝擊GDP

西班牙和葡萄牙28日中午左右發生大規模停電，整個伊比利半島幾乎陷入癱瘓，是歐洲十多年來最嚴重的停電事故，到29日中午前電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。