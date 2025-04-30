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美超微股價盤後一度崩近20% 因上季初步財報太弱

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美超微（Super Micro）股價29日盤後崩跌逾15%。 路透
美超微（Super Micro）股價29日盤後崩跌逾15%。 路透

伺服器製造商美超微（Super Micro）周二（29日）因公布的上季初步財報遠不如分析師預期，股價在盤後交易崩跌，最大跌幅近20%，後跌幅縮小至15%左右。

美超微去年受到財報延後申報以及做空機構的打擊。公司表示，上季有些客戶平台決定延後，以致銷售挪移到接下來的這一季。

根據美超微周二公布的初步數據，上季（公司會計年度第3季）調整後的每股盈餘介於0.29美元至0.31美元，LSEG訪調分析師的共識是0.54美元；營收介於45億至46億美元，遠低於分析師預估為55億美元，以及自家先前預測的50億至60億美元。

上季營收數字代表比去年同期成長18%，遠遠低於一年前締造的200%成長率。

美超微在周二的聲明中說，「第3季部分客戶平台決定延遲，因而將銷售移往第4季」，公司也看到「因為老舊一代產品導致的較高庫存儲備」。

美超微說，上季的毛利率比前一季低了220個基點。

伺服器同業戴爾（Dell）周二盤後股價跌近5%，惠與（HPE）跌約2%。AI晶片大廠輝達（Nvidia）也下跌近2%。

初步財報數字失色是對美超微的最新打擊。過去一年，公司深陷財報拖延，以及做空機構攻擊的危機之中。今年2月才終於補交了公司會計年度2024全年和2025年度前兩季的財報，踩線趕上那斯達克交易所定下的期限，免於下市。

在周二初步財報發布前，美超微今年以來的股價上漲18%，而美股科技類股是下跌的。美超微詳細財報將在5月6日美股盤後發布。

美超微執行長梁見後2月與分析師會議時表示：「我們有信心2025年的成長如果沒有比2023年好，也會有同樣的表現，前提是供應鏈可以配合需求的速度。」

美超微股價2023年狂飆超過兩倍，因當時人工智慧（AI）正熱，公司搭載輝達處理器的伺服器大賣。但2024年第2季到第4季因前述危機，市值蒸發逾80%。

分析師 客戶 美超微

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