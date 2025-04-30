投資人消化企業財報和川普調降汽車關稅 美股多收高
美國總統川普今天簽署行政命令，調降本月初實施的部分汽車關稅。市場消化憂喜參半的企業財報之餘，也對川普這項舉措表示歡迎，美股4大指數今天多收高，費半指數獨憔悴。
道瓊工業指數上漲300.03點或0.75%，收報40527.62點。
標普500指數小漲32.08點或0.58%，收在5560.83點。
那斯達克指數揚升95.19點或0.55%，收17461.32點。
費城半導體指數下跌38.87點或0.92%，收4196.75點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言