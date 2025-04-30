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投資人消化企業財報和川普調降汽車關稅 美股多收高

中央社／ 紐約29日綜合外電報導

美國總統川普今天簽署行政命令，調降本月初實施的部分汽車關稅。市場消化憂喜參半的企業財報之餘，也對川普這項舉措表示歡迎，美股4大指數今天多收高，費半指數獨憔悴。

道瓊工業指數上漲300.03點或0.75%，收報40527.62點。

標普500指數小漲32.08點或0.58%，收在5560.83點。

那斯達克指數揚升95.19點或0.55%，收17461.32點。

費城半導體指數下跌38.87點或0.92%，收4196.75點。

半導體 川普 指數

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