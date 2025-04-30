西、葡大停電 衝擊GDP

西班牙和葡萄牙28日中午左右發生大規模停電，整個伊比利半島幾乎陷入癱瘓，是歐洲十多年來最嚴重的停電事故，到29日中午前電力供應已逐步恢復，但目前還無法確定大停電的根本原因。彭博資訊預估，此事件可能對西班牙一季的國內生產毛額（GDP）造成約0.5%的衝擊。

西班牙能源部28日晚間表示，格林威治時間10時33分左右電網在5秒內少掉了15GW（百萬瓩）發電量，但並未解釋喪失電力的原因。

當地電網營運商REE則說，是因為電力供應突然大幅下滑，導致西班牙和法國之間的輸電網路連結中斷。

這場持續了好幾個小時的停電引發嚴重混亂，影響西班牙、葡萄牙和法國數以百萬計民眾的生活。

彭博資訊報導，西班牙的電力系統通常非常穩定，此類大規模停電在西班牙甚至是整個歐洲都相當罕見，凸顯了在日益依賴可再生能源的背景下，歐洲電力系統的脆弱性。

西班牙也可能面臨對其逐步關閉核電站決策的質疑，目前核能占該國電力結構的20%。

據彭博經濟研究的估計，此次停電可能對西班牙造成約0.5%單季GDP的直接衝擊，其中部分損失有望在未來幾天至幾周內隨著能源供應恢復而得到彌補。

西班牙總理桑傑士已排除可再生能源發電過剩導致大停電的可能性，而政府網路安全當局正在對網路攻擊的可能性進行調查。