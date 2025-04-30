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美股道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

美3月貿易逆差攀新高

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國商務部29日公布，3月貨物貿易逆差額創新高，達1,620億美元，比2月激增9.6%，主因進口商搶在川普新關稅實施前持續大量進貨。逆差激增，將拖累第1季經濟成長。

根據商務部的資料，美國3月進口額增加163億美元，為3,427億美元，比2月增加5%；進口項目以消費品為之主，同時黃金進口額也增加；出口額則增加22億美元，為1,808億美元，增幅1.2%。

經濟學者對進口激增的情況相當關注，認為這可能使第1季國內生產毛額（GDP）成長進一步減緩，因為淨出口減少屬於GDP的減項。

商務部將於30日公布第1季GDP初估數字，路透對經濟學者的訪調結果顯示，學者預期GDP年增率為0.3%，是2022年第2季以來的最低水準，而且還可能更低。

據亞特蘭大區聯邦準備銀行的GDPNow指數預估，第1季GDP對黃金進、出口額進行調整後，將萎縮0.4%。去年第4季GDP穩健成長2.4%。

除了進口增加的衝擊之外，川普政府的關稅政策混亂所引發的不確定性升高，也可能對第1季經濟造成不利影響。

美國 黃金

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