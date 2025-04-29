美國研究機構：消費者信心指數連5月下滑

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國商業研究組織「經濟評議會」（Conference Board）29日公布最新消費者信心指數，已連續第5個月下滑，消費者對短期的前景預期也下滑；經濟評議會資深經濟學家吉查德（Stephanie Guichard）指出，這是新冠肺炎疫情之後沒有再看到過的數字。美聯社
美國商業研究組織「經濟評議會」（Conference Board）29日公布最新消費者信心指數，已連續第5個月下滑，消費者對短期的前景預期也下滑；經濟評議會資深經濟學家吉查德（Stephanie Guichard）指出，這是新冠肺炎疫情之後沒有再看到過的數字。美聯社

美國商業研究組織「經濟評議會」（Conference Board）29日公布最新消費者信心指數，已連續第5個月下滑，消費者對短期的前景預期也下滑；經濟評議會資深經濟學家吉查德（Stephanie Guichard）指出，這是新冠肺炎疫情之後沒有再看到過的數字。

經濟評議會29日公布4月分消費者信心指數，從上個月的92.9降至86；此外，消費者對未來的短期預期，包括對收入、商業活動和勞動市場的狀態等，都降低預期，跌至54.4，是自2011年10月以來最低的數字，同時也遠低於經濟蕭條的警戒線（80）。

吉查德表示，消費者信心指數連續5個月下滑，跌至疫情之後未見的情況；他認為，指數下降是來自於消費者對未來的預期都明顯降低，象徵對未來感到悲觀。

吉查德表示，消費者對未來收入的預期轉向負面，這也是5年來首度出現這樣的情況，代表他們對經濟情況的擔憂已經擴及到他們對個人情況的評估。

此外，信心指數下滑最多的族群為35歲至55歲的消費者，以及年收入在12.5萬美元的家戶。

指數 消費者

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