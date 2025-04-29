大客戶亞馬遜運量料減 UPS計劃裁員兩萬人

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
美國物流業龍頭優比速（UPS）宣布，因應其與電商巨擘亞馬遜合作的廉價包裹運送服務大減，預計在今年內裁撤兩萬名人力。美聯社
美國物流業龍頭優比速（UPS）宣布，因應其與電商巨擘亞馬遜合作的廉價包裹運送服務大減，預計在今年內裁撤兩萬名人力。美聯社

美國物流業龍頭優比速（UPS），大砍該公司負責的亞馬遜包裹運量，預計將在今年裁撤兩萬名人力，並關閉數十個營業設施，期能撙節35億美元支出。

彭博資訊報導，UPS 29日在聲明中表示，裁撤物流司機及包裹處理員等營運人力，是其物流網路改造的一環，以應對最大客戶亞馬遜預期的運量削減。UPS將在6月底前，關閉73個承租或自有建築，且可能進一步關閉更多設施。

UPS共有約49萬名員工，表示計劃中的精簡案將縮減4%人力。去年年初UPS已宣布裁撤1萬2千名管理人員。

UPS於1月宣布，該公司運送的亞馬遜低利潤包裹數量，要在18個月削減一半以上。UPS並調整營業重心，由低利潤的包裹服務，朝向獲利較高的業務，致力定位為專業的物流提供商，能運送更高利潤的包裹，比如溫控商品或緊急醫療貨件。

隨著疫情帶來的電商榮景不再，UPS尋求提升效率。而川普關稅使跨境商品運輸複雜化，並為全球經濟帶來不穩定性，物流產業也正盡力克服相關挑戰。UPS 29日表示，「由於目前總體經濟的不確定」，暫不更新今年財測。

根據UPS公告，今年1-3月調整後的每股盈餘為1.49美元，超越彭博彙編的分析師預期平均值1.4美元。Jefferies分析師摩爾（Stephanie Moore）表示，此一「優於市場擔憂」的表現，主要由國內及國際包裹的營收所提振。

UPS 物流

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