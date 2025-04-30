快訊

美股道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

歐企財報 警鈴大作

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
由於關稅效應、交車量下滑等因素，保時捷（Porsche）第1季營業利益年減40%至8.67億美元。 （路透）
由於關稅效應、交車量下滑等因素，保時捷（Porsche）第1季營業利益年減40%至8.67億美元。 （路透）

美國總統川普的關稅政策，讓歐洲企業叫苦連天，從汽車製造商、運動用品商、到航空業者都在最新財報中警告，關稅開始重創業績、打壓利潤。而且由於不確定美國加徵關稅的最終稅率，各家公司幾乎都無法預測未來，財測乾脆直接略過不提。

川普4月初對所有外國製造車輛徵收25%關稅，重創歐洲車業。保時捷（Porsche）29日公布，第1季營業利益年減40%至7.62億歐元（8.67億美元），主因關稅的負面效應、轉型電動車的相關費用、交車量下滑。

保時捷車輛全在德國生產，美國關稅對該公司影響尤大，而且美國最近取代中國大陸，成為保時捷的最大市場。該公司29日德國股市早盤，股價重挫7.6%。

保時捷28日才將全年銷售報酬率（ROS），從先前估計的10%~12%降至6.5%~8.5%，為兩個月來第二度下修財測，以反映美國關稅對4、5月買氣的負面衝擊。

歐洲車業試圖應對與日俱增的歐美貿易緊張，法拉利（Ferrari）將部分美國車款售價最多調漲一成，賓士則考慮在美國停售入門車款。

關稅威力也波及運動用品大廠愛迪達（Adidas）。該公司29日表示，由於川普的關稅，將調高所有美國產品的價格，「但目前無法確定漲價幅度，也無法確認對消費需求的衝擊程度」。愛迪達上季獲利優於預期，原本打算調升年度展望，但川普關稅與最終稅率的不確定性只得讓計畫喊卡。

川普宣布要對鞋履服飾的代工重鎮如中國、越南、柬埔寨等，加徵對等關稅，儘管隨後暫緩90天，但部分商品仍遭課稅。愛迪達重申先前財測，不計匯率變動，估計全年銷售將成長6%~9%，營益在17億~18億歐元。

與此同時，歐洲航空集團龍頭漢莎航空（Lufthansa）也警告，貿易緊張和消費者行為改變，使經濟陷入混亂，下半年能見度有限。漢莎並說，總經環境的不確定性，尤其是歐美的貿易衝突，使暑假旺季的預測出現烏雲。

保時捷 川普 美國

延伸閱讀

貿易戰態度軟化？傳川普擬豁免「部分汽車關稅」亞股多收高

民調80年來最差…川普上任百日施政表現曝光 五大「關鍵數字」全說了

日本自民黨高層擔憂 川普關稅恐影響亞洲安全

川普100天╱下一個百日重心轉海外 瞄準簽協議、與中對話

相關新聞

巴菲特橫掃短期美債 波克夏握3008億美元「比聯準會還多」！全押在這：理由僅1個

94歲「股神」巴菲特再次讓世人驚呆，他成功閃過4月全球股災，旗下波克夏手握3340億美元現金，不少人都在看股神會如何布局。

美3月貿易逆差攀新高

美國商務部29日公布，3月貨物貿易逆差額創新高，達1,620億美元，比2月激增9.6%，主因進口商搶在川普新關稅實施前持...

西、葡大停電 衝擊GDP

西班牙和葡萄牙28日中午左右發生大規模停電，整個伊比利半島幾乎陷入癱瘓，是歐洲十多年來最嚴重的停電事故，到29日中午前電...

歐企財報 警鈴大作

美國總統川普的關稅政策，讓歐洲企業叫苦連天，從汽車製造商、運動用品商、到航空業者都在最新財報中警告，關稅開始重創業績、打...

ChatGPT新功能 幫忙商品導購

OpenAI現在開放用戶在聊天機器人ChatGPT中購物，只要輸入一段想購買商品的相關描述提示文字，AI就能幫忙推薦幾款...

美國研究機構：消費者信心指數連5月下滑

美國商業研究組織「經濟評議會」（Conference Board）29日公布最新消費者信心指數，已連續第5個月下滑，消費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。