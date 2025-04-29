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明年金價回穩？世銀曝：疫後漲勢終結、商品價格將瀉12%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
世銀預測，全球商品價格今年將跌12%。路透
世銀預測，全球商品價格今年將跌12%。路透

世界銀行預測，新冠疫情後的經濟復甦、及俄烏戰爭引爆大宗商品熱潮，即將落幕。經濟趨緩將使大宗商品價格跌回疫情前水準，估計今年商品價格將重挫12%，而2025年金價雖有望逆勢走升，但明年走勢可能回穩。

路透報導，世銀29日發布「大宗商品市場展望」，預測貿易動盪使成長放緩，今年全球商品價格將跌12%、明年再跌5%，經通膨調整後的商品價格，會重回2015~2019年的平均值，象徵商品熱潮告終。

世銀預期，能源價格將重挫17%至五年新低，2026年再摔6%。該機構估計，今年布蘭特原油的平均價，將年減17美元至每桶64美元，2026年進一步跌至約60美元，主因供給充沛與需求下滑，部分也是由於中國電動車迅速普及。

該機構預估，糧價也將下滑，2025年走低7%，2026年再跌1%，但人道救援縮減與武裝衝突加劇飢荒，糧價挫低無助改善部分最脆弱國家的糧食安全。

另一方面，投資人在不確定環境中替資本避險，金價今年可能創新高，但明年將趨於穩定。

商品價格走跌，有望緩和美國關稅與貿易壁壘造成的近期通膨風險，但恐不利出口商品的開發中經濟體。世銀首席經濟學家吉爾（Indermit Gill）指出，開發中經濟體有三分之二是商品出口國，價格上揚有助這些國家，不過現在價格波動寫50多年之最，加上價格走低，可能會帶來麻煩。

世銀 俄烏戰爭 疫情 通膨 金價

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