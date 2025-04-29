快訊

親曝關稅談判進展！美國財長指和印、日、韓討論順利 未提及台灣

索馬利亞不認台灣護照「30日起禁入境」 外交部：中國唆使

是你嗎！大樂透1億元頭獎1注獨得 竟開在台北有錢人最多的地方

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／標普500小跌 亞馬遜被白宮狠批「股價下殺逾2%」

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國股市29日早盤狹幅震盪，企業財報和貿易協商消息牽動盤勢。美聯社
美國股市29日早盤狹幅震盪，企業財報和貿易協商消息牽動盤勢。美聯社

美國股市三大指數29日早盤漲跌互見，標普500指數和那斯達克綜合指數走低，道瓊工業指數則漲逾100點。投資人聚焦於企業財報之際，也關注貿易協商是否取得進一步進展。

標普500指數29日早盤下跌0.32%，報5,511.24點，那斯達克指數跌近0.6%，道瓊工業指數則漲117.41點或0.29%。費城半導體指數29日早盤跌逾1%，台積電ADR漲0.6%左右。

通用汽車（GM）股價29日早盤一度重挫近4%，原因是該公司撤銷2025年財測，庫藏股計畫也暫時擱置，直到美國關稅衝擊變得較明朗為止。優比速（UPS）第1季財報優於預估，但該公司也宣布不會提供全年展望，UPS股價29日早盤最多跌1.3%。

亞馬遜據傳已決定讓商品價格反映關稅影響，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）批評此舉帶有「敵意」。亞馬遜股價29日早盤最多跌2.1%，報183.68美元。

彭博資訊彙編數據顯示，截至目前為止，標普500指數僅略多於三分之一成分股企業已公布上季財報，其中75%表現優於預期。本周將公布上季財報的標普500指數成分股企業市值合計達到20兆美元，密集程度在2025年企業財報季名列前茅，微軟和Meta 30日將公布上季財報。

除了一連串企業財報，投資人也將緊盯數據，以掌握經濟面對關稅是否充滿韌性的線索。5月2日出爐的美國4月非農就業數據，將牽動美國聯準會（Fed）降息展望。

指數 標普 美國

延伸閱讀

川普100天╱下一個百日重心轉海外 瞄準簽協議、與中對話

執政百日宣傳邊境政策 白宮估美國有2千萬非法移民

馬斯克與美財長互頂胸口大吵！「摔角秀」內幕曝光 早因這事結樑子

川普擬調降對中關稅？白宮：美國不會單方面調整

相關新聞

明年金價回穩？世銀曝：疫後漲勢終結、商品價格將瀉12%

世界銀行預測，新冠疫情後的經濟復甦、及俄烏戰爭引爆大宗商品熱潮，即將落幕。經濟趨緩將使大宗商品價格跌回疫情前水準，估計今...

提供工廠與購置設備 美財長曝「全額補償遷廠美國企業」

美國總統川普執政滿百日，白宮29日舉行記者會宣傳經濟政績。美國財政部長貝森特在記者會上表示，川普政府打算對業務遷到美國的...

美股早盤／標普500小跌 亞馬遜被白宮狠批「股價下殺逾2%」

美國股市三大指數29日早盤漲跌互見，標普500指數和那斯達克綜合指數走低，道瓊工業指數則漲逾100點。投資人聚焦於企業財...

川普上任百日！「川友友」身家蒸發千億美元 馬斯克、黃仁勳都入列

美國總統川普第二任期將滿百日，美國媒體統計，當時參加川普就職典禮，或向就職基金慷慨捐款的四名科技富豪，其個人財富自1月2...

進口商瘋狂搶貨 美3月貨物貿易逆差創新高

29日公布的最新數字顯示，美國3月商品貿易逆差創新高，比2月激增9.6%，達1,620億美元，主因進口商搶在新關稅實施之...

9成小包裹來自大陸 法國「抗入侵」擬開徵電商管理費

面對大陸廉價商品湧入對安全、公平競爭和財政的傷害，法國政府今天宣布，將與鄰國協商，盼自明年起聯手，針對每個免稅小額包裹向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。