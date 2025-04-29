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川普上任百日！「川友友」身家蒸發千億美元 馬斯克、黃仁勳都入列

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
今年元月參加川普就職典禮，或對其就職基金慷慨捐款的四名科技富豪，個人財富在截至4月28日止的此期間，合計損失約1,940億美元。路透
今年元月參加川普就職典禮，或對其就職基金慷慨捐款的四名科技富豪，個人財富在截至4月28日止的此期間，合計損失約1,940億美元。路透

美國總統川普第二任期將滿百日，美國媒體統計，當時參加川普就職典禮，或向就職基金慷慨捐款的四名科技富豪，其個人財富自1月20日就職日起至4月28日收盤止，合計損失約1,940億美元。他們分別是：特斯拉執行長馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯、Meta執行長祖克柏，以及輝達（Nvidia）執行長黃仁勳

BusinessInsider報導，川普政府藉關稅發動貿易戰，干擾全球金融市場，那些當初支持川普的科技業領袖，不僅個人淨值萎縮，其執掌的企業股價也一併下滑。

根據彭博億萬富豪指數，上述四名億萬富豪，從1月20日到4月28日收盤為止，個人財富合計損失1,936億美元。以下是彭博對他們在此期間的淨值損失估計：

馬斯克

這段期間淨值由4,490億美元減至3,350億美元，損失1,140億美元，為四名富豪中最多，但他仍是全球首富。

馬斯克在川普上任後，以特殊政府雇員的身分執掌政府效率部（DOGE），大砍政府預算並大舉裁減政府部門員工，迅速引起反彈，也掀起一波反特斯拉浪潮。特斯拉股價在此期間崩跌33%，1月17日以來市值蒸發4,483億美元，比馬斯克宣稱能為政府省下的多逾兩倍。

貝佐斯

淨值由2,450億美元減至2,090億美元，損失360億美元。貝佐斯財富多數來自亞馬遜股票，該公司股價在此期間也重挫17%。分析師表示，川普的貿易戰對亞馬遜造成尤其大的風險，因許多在亞馬遜網站銷售的商品，來自面臨145%輸美關稅的中國大陸。

祖克柏

淨值由2,170億美元減至1,950億美元，損失220億美元。祖克柏財富主要來自臉書母公司Meta，該公司正面臨美國政府提出的反壟斷訴訟，該官司從川普上任前開始，持續至今。Meta股價在此期間驟跌逾10%。

黃仁勳

淨值由1,170億美元減至954億美元，損失216億美元。黃仁勳並未出席就職典禮，但對川普就職基金捐款100萬美元。

黃仁勳的個人財富多來自輝達股票。輝達股價在此期間大跌21%，受累於川普的關稅政策，主因公司產品使用晶片多來自海外，台灣為主要來源。輝達本月稍早也表示，因美國限制輝達晶片銷往大陸，今年第1季將提列55億美元費用。

此外，親自出席就職典禮的蘋果公司執行長庫克，以及Google執行長皮伽等其他科技公司領導人，也目睹他們執掌的公司股價下跌。蘋果股價今年來跌近14%，Google母公司字母股價則比去年同期減少近15%。

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