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斥資8億美元買金礦！他押注黃金15年 靠基金再海撈150億

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
避險基金大亨鮑森（John Paulson）用數年的時間押寶黃金，最終取得成功。路透
避險基金大亨鮑森（John Paulson）用數年的時間押寶黃金，最終取得成功。路透

避險基金大亨鮑森（John Paulson）曾在2007年左右，透過做空美國房市，獲得龐大的財富，被形容為「史上最偉大的交易」，而他的下一步則是用數年的時間押寶黃金，最終也再次取得成功。

道瓊社報導，在鮑森對黃金下重注超過15年之後，如今已隨著金價飆漲而賺得盆滿缽滿。今年來，股債步履維艱，金價則逆勢上漲，在這樣的市況下，鮑森沒有改抱現金，而是加大對黃金的投資，他斥資8億美元買下阿拉斯加西南部一座偏遠金礦的大量股份。

為了入股前述的阿拉斯加礦場，鮑森與探勘公司NovaGold Resources董事長卡普蘭聯手，以10億美元收購了Barrick Gold在阿拉斯加Donlin中50%股份。鮑森出資8億美元，獲得了該礦場40%的股份。

鮑森認為將在Donlin計畫上獲得大量財富：這處未開發的礦藏估計含有3,900萬英兩的黃金，相當於諾克斯堡（Fort Knox）黃金準備的四分之一左右。

持有黃金並非總是贏家。貯存黃金需要成本，而且不會像債券那樣孳息。此外，股債的表現曾在很長一段時間裡遠超黃金。

鮑森押注房市崩盤而獲得大量財富，他的避險基金2007海撈150億美元，他個人就分到近40億美元，當鮑森還沉浸在如此喜悅時，隨即成為黃金的信徒。

Fed在應對2008-2009年的金融危機時啟動了量化寬鬆政策，鮑森擔憂通膨會因此飆升。他在金價約為每英兩900美元時大舉買入。他早期的押注奏效。但他對通膨飆升的預期從未實現，他的部分押注（包括對礦業股的押注）遭受損失。

鮑森在2020年將自己的避險基金公司轉型為私人投資管理公司，為自己、員工及相關實體管理資金。在新冠時代的刺激措施、通膨、戰爭與制裁的帶動下，黃金再次開始閃耀光芒。

鮑森並未揭露他全部的黃金部位。他說，他透過衍生性商品而持有黃金，但主要投資礦商。他並不持有實物黃金。

據保爾森投資公司的合夥人、負責黃金投資的Marcelo Kim稱，鮑森對上市礦業公司的投資，價值約為8.4億美元。截至去年12月，他向美國監管機關申報所持有的八檔礦業股今年來全都上漲，其中多支股票漲幅超過30%。

在鮑森看來，隨著金價上漲，礦商的利潤會增加，有時甚至會增加數倍，而採礦成本相對固定。即使金價回落，他仍認為存在獲利空間。

保爾森目前的大部分押注都在新興礦商上。透過旗下私人投資公司Paulson & Co.，他持有Perpetua Resources、Agnico Eagle Mines和International Tower Hill Mines等公司的股份。

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