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83%受訪者認「AI帶來好處」 調查顯示「新興經濟體對AI信任度高」

中央社／ 倫敦29日綜合外電報導

一項由墨爾本大學和專業服務公司畢馬威（KPMG）合作的大型民調顯示，新興經濟體的人們比已開發經濟體的人們更信任人工智慧（AI），對AI帶來的好處更加樂觀和期待。

路透社報導，這項全球研究顯示有2/3受訪者經常使用AI，更有高達83%受訪者認為AI將帶來廣泛的好處。

然而，有58%受訪者認為AI不值得信任，這個比例比先前一項在2022年、劃時代生成式AI聊天機器人ChatGPT問世之前所做的調查有所上升。

研究負責人暨墨爾本商學院信任研究講座教授吉勒斯皮（Nicole Gillespie）說道：「大眾對AI技術的信任以及對其安全可靠使用的信任，是AI能否長期被接受與廣泛採用的關鍵。」

這項調查顯示在新興經濟體中，5人中有3人信任AI，已開發國家則是5人中只有2人信任，可看出明顯不同。

吉勒斯皮認為新興經濟體之所以更容易接受和信任AI，是因為AI為這些國家的人民帶來更大的相對好處和機會，以及AI在當地經濟發展中扮演的角色愈來愈重要。

隨著AI被更廣泛地使用，企業和政府一直努力權衡創新與倫理間的平衡，例如職位流失和數據隱私等。

這項研究於2024年11月至2025年1月期間進行，調查超過4萬8千名受訪者，橫跨全球47個國家。

墨爾本 經濟發展 職位

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