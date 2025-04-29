彭博：Sony考慮分拆半導體業務上巿
彭博（Bloomberg News）引述消息人士報導，日本消費性電子大廠索尼公司（Sony）正在考慮，最快於今年分拆其半導體事業並且上市。
報導指出，分拆後，索尼公司可能會保留索尼半導體解決方案公司（Sony Semiconductor Solutions）的少數股權。
路透社報導，索尼公司發言人表示：「那篇報導只是基於猜測，沒有那樣的具體計畫。」
索尼近年來已成為娛樂業巨擘，並且正在分拆其金融部門。
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