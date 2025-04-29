穩定幣可望躍入主流！萬事達卡即將新增支付選項 允商家收穩定幣

上周坐計程車，司機非常健談，當他看到前面一輛純電N7車時，他非常內行的分析起油車與電車優劣指出，前方車輛藍底商標顯示為油電混合車，比油車款貴了近20萬；同樣免牌照稅下，他直言當營業車就毫無必要；他並進一步說明，因為幾年後換車，統計下來能省的油資與殘值，相差有限，而油電款式新購時已多支出數十萬，不如基本車款划算。

2025-04-29 12:56