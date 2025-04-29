穩定幣可望躍入主流！萬事達卡即將新增支付選項 允商家收穩定幣
彭博資訊28日報導，萬事達卡（Mastercard）宣布，即將提供商家選項，可接受穩定幣（stablecoin ）付款，此際正值全球對於這種與法定貨幣掛鉤的數位資產監管日益明朗。這意味穩定幣不久之後有望成為全球交易的主流支付與結算選項。
萬事達卡發布新聞稿表示，正與支付處理商Nuvei以及穩定幣發行商Circle和Paxos在內的多家企業合作，以實現以加密貨幣進行支付。
今年稍早，美國國會議提出跨黨派法案GENIUS Act，為穩定幣建立監管框架，3月經參議院委員會投票通過，有望推進立法。渣打銀行在新近發布的報告裡估計，法案通過後，穩定幣市場規模可能在未來三年內激增至2兆美元。
此外，萬事達卡還在與加密貨幣平台OKX合作推出新卡。萬事達卡已與包括MetaMask在內的多家加密貨幣公司合作，共推支持加密貨幣的借記卡。
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