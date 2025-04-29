快訊

被Makiyo點名「紅了不認人」 楊丞琳不忍反擊：惡意造謠

三星超薄手機Galaxy S25 Edge價格外洩下月開賣！比S25+便宜、擁2億畫素鏡頭

台灣東部海域13時46發生規模4.5地震 3縣市有感

傳華爾街銀行折價2% 出售手頭餘下X債務

中央社／ 紐約28日綜合外電報導
美國多家銀行出售與億萬富翁馬斯克以440億美元收購社群平台X前身推特相關的最後一部分債務。路透
美國多家銀行出售與億萬富翁馬斯克以440億美元收購社群平台X前身推特相關的最後一部分債務。路透

知情人士今天告訴路透社，摩根士丹利、美國銀行、巴克萊銀行和三菱日聯銀行等多家銀行，已經出售與億萬富翁馬斯克以440億美元收購社群平台X前身推特相關的最後一部分債務。

路透社報導，消息人士還說，銀行業者以略低於面值的98%價格，折價出售最後一批12億美元貸款，收益率為9.5%。

馬斯克（Elon Musk）與美國總統川普的密切關係與X營收成長前景，使銀行得以將因馬斯克收購推特（Twitter）而產生的130億美元債務幾乎全部出售。

馬斯克2022年收購推特，是透過65億美元的有擔保定期貸款、5億美元的循環信貸額度、30億美元的無擔保貸款和30億美元的有擔保貸款組合融資完成。

摩根士丹利（Morgan Stanley）和另外6家貸款機構共向馬斯克提供130億美元貸款，協助他收購推特。

路透社本月稍早報導，摩根士丹利將以固定利率貸款的形式，出售與X公司相關的最後一部份12.3億美元債務，利率為9.5%，折讓價為97.5至98美分。

摩根士丹利、巴克萊銀行（Barclays）、三菱日聯銀行（Mitsubishi UFJ）和X皆未立即回應路透社的置評要求。美國銀行（Bank of America）婉拒評論。

X 摩根 馬斯克

延伸閱讀

電動車ETF績效回神 法人：可考慮長線分批布局進場

民調：特斯拉執行長馬斯克華府掌權後 支持度下降

爭國稅局人事 馬斯克、貝森特白宮上演「頂胸口摔角秀」

打到自己？ 馬斯克認了缺稀土：正向北京爭取出口許可

相關新聞

調查：新興經濟體對AI信任度 高於先進經濟體

最新調查顯示，新興經濟體民眾對人工智慧（AI）的信任度高於先進經濟體，對AI能帶來的益處也更加樂觀和興奮。

川普100天╱美股蒸發數兆…世界稱羨經濟被川帶往危機邊緣

川普得以再次入主白宮的部分原因，是選民相信他能帶來第一任期時新冠疫情前的經濟狀況。然而川普上任總統的首100日到來，卻將...

傳華爾街銀行折價2% 出售手頭餘下X債務

知情人士今天告訴路透社，摩根士丹利、美國銀行、巴克萊銀行和三菱日聯銀行等多家銀行，已經出售與億萬富翁馬斯克以440億美元...

穩定幣可望躍入主流！萬事達卡即將新增支付選項 允商家收穩定幣

彭博資訊28日報導，萬事達卡（Mastercard）宣布，即將提供商家選項，可接受穩定幣（stablecoin ）付款，...

《汽車咖啡坊》電車、油車、油電車 選哪一種車？

上周坐計程車，司機非常健談，當他看到前面一輛純電N7車時，他非常內行的分析起油車與電車優劣指出，前方車輛藍底商標顯示為油電混合車，比油車款貴了近20萬；同樣免牌照稅下，他直言當營業車就毫無必要；他並進一步說明，因為幾年後換車，統計下來能省的油資與殘值，相差有限，而油電款式新購時已多支出數十萬，不如基本車款划算。

美國拚7月4日通過減稅法案 美債投資人恐成輸家

隨著美國總統川普重返白宮屆滿100天，美國國會28日復會後，財長貝森特設定通過減稅法案的目標日期為7月4日獨立紀念日。專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。