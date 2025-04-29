《汽車咖啡坊》電車、油車、油電車 選哪一種車？

上周坐計程車，司機非常健談，當他看到前面一輛純電N7車時，他非常內行的分析起油車與電車優劣指出，前方車輛藍底商標顯示為油電混合車，比油車款貴了近20萬；同樣免牌照稅下，他直言當營業車就毫無必要；他並進一步說明，因為幾年後換車，統計下來能省的油資與殘值，相差有限，而油電款式新購時已多支出數十萬，不如基本車款划算。

歸納起來，一是營業車不分車種都免牌照稅，二是節能、新車價差與殘值的比較，第三是自用車車主要考量的是免稅，但2026就沒了。

純電車問世20年

純電車發展轉眼快要20年了，當初因為特斯拉以蓮花跑車底盤產出第一輛跑車款，吸引好萊塢影星注目而轟動，然後逐步發展。同樣的，2008年在中國，中國政府發布命令汽車採取純電車戰略，不去追內燃機科技，因為上任的科技部長在德國奧迪工作過，了解內燃機科技發展超過百年，中國不可能追得上。

用過的人對已經上路多年的電車、油電車中，對油電車似乎比較有好感，因為兩種動力可以替換，只是少數電池更換動輒4-50萬的例外；至於純電車，礙於充電場所與充電樁的等候，自用車車主時間餘裕多比較無所謂，營業用車就覺得不是很方便。

溫室效應與氣候變遷

為了發展電車，有人搬出溫室效應與氣候變遷，認為這樣才能走出政治正確拿到特權、國家補助。台灣就祭出免牌照稅這個「傻腦」政策，還好只適用到今年年底。再過半年，油車、油電車、電車就回到公平競爭位置，還不知道的是要改成馬力基準課稅，或甚麼新的全球首創標準？

無論如何，我們期待的是一種合乎常理，而不是欠缺科學標準的馬力換算引擎容積，忽視渦輪增壓等變數，或經濟型、豪華車、奢侈超跑或者車型大小等模式做基準。應該要在同樣基準點下，讓油車、電車、油電車或氫能車公平競爭。那麼，想買車的人要選甚麼車才能有正確的決定。畢竟撇開溫室效應氣候變遷的大帽子後，電廠、油廠都沒有好下場。

未來變化展望

台灣目前電車生產已有鴻海MIH代工，出現裕隆汽車集團的納智捷N7款式，一般款與新追加的長距款LR，官網宣稱續航664公里，標準版505公里，售價119.9萬起跳，其餘電車都是進口。

總之，綜合油電、電油或油車，未來還會有氫能、氫電車款，無論如何，消費者需要的是公平競爭的商品，產業發展不應倚靠特殊補貼的政策，過去純電車牌照費補貼即將到期，充電樁的設置無論是公民營充電站的投資設立，不應以所有納稅人為莊家，油車繳交的基金，電車亦應一併繳納。

如今，純電車在台灣仍然未見重大事故，自有其一定魅力，免牌照稅利多消失後會影響多大？對於還是免牌照稅的營業車車主不會有影響，至於自用車車主，過去總是說「回不去油車」的。然而韓國仁川地下停車場火燒車事故，禍及23輛車與住戶已引發重大公共安全問題，我國官方迄今並無任何因應，僅若干個別大廈發出電車禁令，值得警惕。

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