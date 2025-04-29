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美國拚7月4日通過減稅法案 美債投資人恐成輸家

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國財政部。美聯社
美國財政部。美聯社

隨著美國總統川普重返白宮屆滿100天，美國國會28日復會後，財長貝森特設定通過減稅法案的目標日期為7月4日獨立紀念日。專家指出，在國會共和黨人為減稅尋找財源之際，至少美國縮減聯邦債務的希望將破滅。

聯邦眾議院共和黨人希望在5月26日的陣亡將士紀念日之前，通過減稅法案，延長預定今年底到期的2017年減稅措施，並且調降部分稅率、提高舉債上限，參院領袖則打算在7月再完成參院版法案，8月再表決。

然而，川普政府正加強對國會施壓，貝森特28日與國會領袖開會後表示，「我們希望能在7月4日前完成稅務部分」。貝森特和國家經濟委員會（NEC）主席哈塞特、參院多數黨領袖熊恩、眾院議長強生以及兩院的稅務委員會開會。

熊恩形容，獨立紀念日的期限「野心勃勃」，但他不是在對時間點作出承諾，而且他更擔心今年稍後將觸及的舉債上限，「這才是我們真正的期限」。國會必須在聯邦政府觸及舉債上限前，通過這項法案。

貝森特表示，將在本周末或下周宣布預期美國將觸及舉債上限的「X日」，他4月時暗示，可能會在5月或6月觸及舉債上限。同時，由於國會依然未能提高舉債上限，財政部28日提高本季的舉債規模預估至5,140億美元，遠高於2月初估的1,230億美元，也高於策略師的預測，反映截至3月底的實際現金餘額為4,060億美元，遠少於之前預期的8,500億美元。

在減稅法案的成本部分，跨黨派研究員估算，延長2017年減稅與就業法的成本為4.6兆美元，貝森特說新的減稅法案也將停止對小費、加班費及社會安全福利金課稅，還要允許車貸抵減等，都將增添法案成本，聯邦政府也在支出數千億美元於邊境安全、遣返移民及國防等。

聯邦預算問責委員會（CRFB）推估，川普政策議程可能使現為36兆美元的美國聯邦債務，在未來十年增加5.8兆美元。共和黨人表示，減稅成本的財源包括縮減支出、經濟成長提高、以及鬆綁能源管制和對進口課稅的收入等。

國會本月稍早簽署一項預算決議案，跨黨派政策研究所指出是實質允許聯邦預算未來十年提高5.7兆美元，並且允許共和黨人能繞過民主黨人，推行川普的議程，只是共和黨也必須爭取黨內財政鷹派議員的支持。

為贏得強硬保守派的支持，眾院共和黨人設定未來十年減支2兆美元的目標，並且同意川普減稅範圍可能要縮小，已反映縮減支出的缺口，其中一個目標可能是聯邦醫療補助計畫（Medicaid）與綠能稅務抵減，但參眾兩院的溫和派已反對大砍社會安全網計畫和環境倡議的支出。

對債券投資人來說，最後的結果可能是更多苦痛，因為財政部會繼續發債補上資金缺口，一些投資人已擔心全球需求不足以吸納額外的債券。

共和黨 川普 美國

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