樂金電子展示下一代車上娛樂系統 採用聯發科車用晶片
南韓樂金電子（LGE）29日表示，已展示和台灣聯發科技（2454）攜手開發的下一代車上資訊娛樂系統。
樂金電子表示，這套在2025年上海車展示的系統，允許消費者能用車上的多個螢幕享受不同內容，而且只使用一款晶片和一套作業系統（OS）。
樂金電子已把聯發科的Dimensity Auto平台系統單晶片（SoC），整合到該公司的自有Android車用作業系統上。
在樂金電子2021年退出智慧手機業務後，這項發展也符合該公司跨足汽車零組件等下一代產業的更廣泛策略。樂金電子今年稍早也發表和高通（Qualcomm）合作的聯網與車用先進解決方案。
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