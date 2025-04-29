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跨出挑戰星鏈一大步！亞馬遜Kuiper送第一批衛星進太空

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
聯合發射聯盟（ULA）的 Atlas V 火箭，28日載運亞馬遜Kuiper衛星上太空。 路透
聯合發射聯盟（ULA）的 Atlas V 火箭，28日載運亞馬遜Kuiper衛星上太空。 路透

亞馬遜（Amazon）的Kuiper計畫，在周一（28日）將第一批衛星送入地球的低空軌道。這是到目前為止，亞馬遜試圖要建立太空商用廣播網際網路連線，跨出的最大一步。

這批27顆衛星，由聯合發射聯盟（ULA）的 Atlas V 火箭載運，美國佛羅里達州當地時間晚上約7時01分，在卡納維爾角太空軍基地發射升空。

亞馬遜在部落格發文說，Atlas V 火箭將這批衛星先部署到450公里高的軌道，衛星再運用自己的推進系統，升高至631公里高的軌道上。

Kuiper計畫的目標是，要將3,226顆衛星發射到地球的低空軌道，用以提供消費者、企業和政府網際網路連結服務，這類收費衛星網際網路服務市場，現在是馬斯克旗下SpaceX的星鏈（Starlink）部門稱霸。

亞馬遜Kuiper計畫最早發射的兩顆測試用原型衛星，是在2023年10月上旬；公司曾經表示，Kuiper計畫將花費超過100億美元。

網路 衛星 馬斯克

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