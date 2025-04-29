快訊

「零負評YTR」孫女遭質疑白吃白喝？罕動怒回擊：這樣列夠詳細了嗎

川普已成「放羊的孩子」放話股市還是續漲？他曝市場態度變了

星巴克「買一送一」加碼！再延長2天、一樣有星冰樂

聽新聞
0:00 / 0:00

分析師：投資人不必擔心華為新AI晶片威脅NVIDIA的地位

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
據報導，「昇騰 910D」採用能整合更多晶粒、提升效能的封裝技術，但耗電量較高，整體效率仍不如輝達H100。路透
據報導，「昇騰 910D」採用能整合更多晶粒、提升效能的封裝技術，但耗電量較高，整體效率仍不如輝達H100。路透

華為據報導正準備測試一款新的人工智慧（AI）晶片，有可能成為輝達（NVIDIA）的替代選項，但有分析師指出，輝達對此無需過慮。

道瓊引述知情人士報導，華為計劃和其他本地科技公司合作測試「昇騰 910D」晶片，首批樣本預計最快下月到貨。華為自2019年被美國列入實體清單後，即正力圖趕上輝達的H100晶片。依美國現行規定，輝達不得向陸企銷售H100晶片。

華為新晶片的消息傳出後，輝達周一股價下跌2%、台積電ADR也跌1%。

不過，MarketWatch引述分析師指出，華為新款晶片的效能仍不及輝達產品，在大陸以外市場的吸引力恐怕有限。

Radio Free Mobile創辦人 Richard Windsor 周一發布報告說，華為推出可與輝達匹敵的AI晶片，「是因西方和中國之間裂痕加深，中國急於擺脫對西方技術（例如AI晶片）依賴所推動」。

Windsor說：「中國AI要在海外市場爭取認同面臨重大劣勢，一來成本更高，二來通常會附帶一些條件。」

據報導，「昇騰 910D」採用能整合更多晶粒、提升效能的封裝技術，但耗電量較高，整體效率仍不如輝達H100。

這並非昇騰系列的第一款晶片。「昇騰 910」於2019年問世，由台積電7奈米製程代工；2023年推出的「昇騰 910B」，則改用中芯7奈米製程。另有消息指出，採用同樣中芯7奈米製程的「昇騰 910C」，在效能上與H100相比仍有差距。路透報導，「昇騰 910C」預計下月開始出貨。

同時，輝達專為大陸市場設計、以符合美國出口管制規定的H20晶片，本月初也遭到川普政府管制。據報導，在禁令生效後，部分大陸企業紛紛擴大採購「昇騰 910C」。

Windsor指出，大陸新創公司DeepSeek曾以輝達較低階的H800晶片訓練出可媲美OpenAI和Meta的模型，震撼市場，可見「限制中國取得先進晶片，並無法阻止開發頂尖AI模型，但確實會削弱以有經濟效益的方式繼續開發的能力」。

他說，「在開發用於政府和軍事用途的模型時，成本並非主要考量，但一旦進入民用市場（而民用市場將決定AI的全球主導地位），成本就是一切」。

Winsor指出，華為晶片製造的努力很可能將受限於7奈米技術，「因為這已經是（靠深紫外光微影（DUV））多重曝光技術所能達到的極限，從台積電和英特爾在超越7奈米製程上的停滯可以看出」。台積電後來引進極紫外微影（EUV）技術，才降低對多重曝光的依賴。

台積電 奈米 美國

延伸閱讀

歐洲審計院批歐盟晶片法20%市占目標不可期

全球企業研發支出排行榜 華為名列第4、前10名上榜唯一中企

併購沒效果 Intel擬自行發展AI晶片來挑戰NVIDIA

美專家問：萬一中國沒想搶AI競賽第1名呢? 他們當第2名更有利

相關新聞

樂金電子展示下一代車上娛樂系統 採用聯發科車用晶片

南韓樂金電子（LGE）29日表示，已展示和台灣聯發科技（2454）攜手開發的下一代車上資訊娛樂系統。

跨出挑戰星鏈一大步！亞馬遜Kuiper送第一批衛星進太空

亞馬遜（Amazon）的Kuiper計畫，在周一（28日）將第一批衛星送入地球的低空軌道。這是到目前為止，亞馬遜試圖要建...

分析師：投資人不必擔心華為新AI晶片威脅NVIDIA的地位

華為據報導正準備測試一款新的人工智慧（AI）晶片，有可能成為輝達（NVIDIA）的替代選項，但有分析師指出，輝達對此無需...

恩智浦將有新CEO 本季財測普通 股價盤後大跌逾7%

恩智浦（NXP）半導體周一（28日）公布上季財報與本季財測大致符合華爾街預期，不過示警川普關稅造成非常不確定的經營環境，...

金價反彈 低接買盤出籠 油價跌逾1%憂貿易戰前景

國際油價周一（28日）下跌1.5%左右，美中貿易戰引發的經濟擔憂給需求帶來壓力；金價上漲，美元和美國公債殖利率走低，交易...

ChatGPT推新功能 讓懶人聰明購物 靠AI一鍵挑出最合適商品

OpenAI現在可以讓用戶在聊天機器人ChatGPT中購物，只要輸入一段想購買商品的相關描述提示文字，AI就能幫忙推薦幾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。