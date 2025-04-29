分析師：投資人不必擔心華為新AI晶片威脅NVIDIA的地位

華為據報導正準備測試一款新的人工智慧（AI）晶片，有可能成為輝達（NVIDIA）的替代選項，但有分析師指出，輝達對此無需過慮。

道瓊引述知情人士報導，華為計劃和其他本地科技公司合作測試「昇騰 910D」晶片，首批樣本預計最快下月到貨。華為自2019年被美國列入實體清單後，即正力圖趕上輝達的H100晶片。依美國現行規定，輝達不得向陸企銷售H100晶片。

華為新晶片的消息傳出後，輝達周一股價下跌2%、台積電ADR也跌1%。

不過，MarketWatch引述分析師指出，華為新款晶片的效能仍不及輝達產品，在大陸以外市場的吸引力恐怕有限。

Radio Free Mobile創辦人 Richard Windsor 周一發布報告說，華為推出可與輝達匹敵的AI晶片，「是因西方和中國之間裂痕加深，中國急於擺脫對西方技術（例如AI晶片）依賴所推動」。

Windsor說：「中國AI要在海外市場爭取認同面臨重大劣勢，一來成本更高，二來通常會附帶一些條件。」

據報導，「昇騰 910D」採用能整合更多晶粒、提升效能的封裝技術，但耗電量較高，整體效率仍不如輝達H100。

這並非昇騰系列的第一款晶片。「昇騰 910」於2019年問世，由台積電7奈米製程代工；2023年推出的「昇騰 910B」，則改用中芯7奈米製程。另有消息指出，採用同樣中芯7奈米製程的「昇騰 910C」，在效能上與H100相比仍有差距。路透報導，「昇騰 910C」預計下月開始出貨。

同時，輝達專為大陸市場設計、以符合美國出口管制規定的H20晶片，本月初也遭到川普政府管制。據報導，在禁令生效後，部分大陸企業紛紛擴大採購「昇騰 910C」。

Windsor指出，大陸新創公司DeepSeek曾以輝達較低階的H800晶片訓練出可媲美OpenAI和Meta的模型，震撼市場，可見「限制中國取得先進晶片，並無法阻止開發頂尖AI模型，但確實會削弱以有經濟效益的方式繼續開發的能力」。

他說，「在開發用於政府和軍事用途的模型時，成本並非主要考量，但一旦進入民用市場（而民用市場將決定AI的全球主導地位），成本就是一切」。

Winsor指出，華為晶片製造的努力很可能將受限於7奈米技術，「因為這已經是（靠深紫外光微影（DUV））多重曝光技術所能達到的極限，從台積電和英特爾在超越7奈米製程上的停滯可以看出」。台積電後來引進極紫外微影（EUV）技術，才降低對多重曝光的依賴。