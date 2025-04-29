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恩智浦將有新CEO 本季財測普通 股價盤後大跌逾7%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
恩智浦（NXP）半導體上季營收與獲利均略優於市場預期。路透
恩智浦（NXP）半導體上季營收與獲利均略優於市場預期。路透

恩智浦（NXP）半導體周一（28日）公布上季財報與本季財測大致符合華爾街預期，不過示警川普關稅造成非常不確定的經營環境，公司正在謹慎應對。恩智浦同時宣布，執行長席福（Kurt Sievers）將在年底退休，由索托梅爾（Rafael Sotomayor）接任。恩智浦股價在周一盤後交易大跌逾7%。

恩智浦預測本季營收將下滑至28億～30億美元，彭博彙編的分析師預估平均值為28.6億美元。

恩智浦上季營收與獲利均略優於市場預期。第1季營收年減9%至28.8美元，調整後的每股盈餘為2.64美元，分析師的預期則是營收28.3億美元，每股盈餘2.60美元。

將要在席福退休後接任執行長的索托梅爾，原任半導體執行副總裁。恩智浦周一說，索托梅爾即日起先升為總裁，為接棒執行長鋪路，預定10月28日成為新任執行長。

恩智浦在歐洲的同業，意法半導體（STMicroelectronics）、英飛凌（Infineon）也已經苦於成熟製程晶片需求疲弱，客戶仍在消化這類用於汽車、智慧手機的晶片庫存。雖然有看到些許要復甦的跡象，但川普關稅威脅，又增添動盪。

恩智浦表示，公司對於因應市場挑戰，抱持「審慎樂觀」，「我們正在一個非常不確定的環境中營運，受到關稅容易改變的直接與間接影響」。

川普關稅為歐洲半導體製造商蒙上陰影，但短期內客戶為避免可能的稅負，會有急單推升需求。

半導體 客戶 川普

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