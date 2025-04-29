金價反彈 低接買盤出籠 油價跌逾1%憂貿易戰前景

國際油價周一（28日）下跌1.5%左右，美中貿易戰引發的經濟擔憂給需求帶來壓力；金價上漲，美元和美國公債殖利率走低，交易者正等待本周將公布的一連串重要經濟數，從中觀察川普貿易戰產生的影響。

油價跌1.5%

布蘭特原油6月期貨周一下跌逾1美元，跌幅1.51%，報每桶65.86美元；西德州原油6月期貨收報每桶62.05美元，下跌97美分，跌幅1.545%。

布蘭特原油期貨在前兩個交易日小幅上漲，但上周周線跌幅超過1%。

受貿易戰可能抑制經濟活動、打壓能源需求的擔憂影響，美國原油期貨本月已下跌逾13%。本周市場將迎來一系列重要經濟數據，包括美國經濟成長和就業數據。投資者還將從全球主要石油巨頭的財報中獲得對原油市場前景的更多判斷。

經紀公司PVM的分析師John Evans表示，美中貿易戰正在主導投資者情緒，影響油價走勢，影響超過了美國和伊朗之間的核談判以及石油輸出國組織與盟國（OPEC+）聯盟內部的分歧。

Tradition Energy市場研究主管Gary Cunningham表示：美中談判中表現出的這種觀望態度讓人很不舒服。如果談判進展不順利，中國對石油的需求可能會下降。」

美國總統川普和北京方面就緩和貿易戰的進展發出了相互矛盾的訊號，市場因此震盪。

美國財長貝森特周日的最新發言並未支持川普關於與中國正在進行談判的說法。此前，北京方面否認正在進行任何談判。

OPEC+部分成員國預料將在5月5日的會議上建議該聯盟連續第二個月加速增產。

法國巴黎銀行預期今年第2季布蘭特原油價格將達到每桶60美元區間上端。

金價反彈 市場上出現低接買盤

金價周一逆轉跌勢上漲，因出現低吸買盤，市場關注中美貿易發展和一系列經濟數據。

現貨金價周一收盤上漲0.73%，報每英兩3,343.98美元，盤中稍早一度下跌1.8%。美國黃金期貨漲1.4%， 結算價報3,344.0美元。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示：「我們開始看到拋售動能枯竭的初步跡象。」但他說，黃金的下行風險極其有限，「西方投資者，特別是自主交易者或宏觀基金，在金價上一輪漲勢中完全持倉不足，因此，拋售活動有限，金價上漲也反映了這一點」。

隨著不確定性加劇，上周金價創下每英兩3,500.05美元的歷史新高。

現貨銀下跌0.1%，報每英兩33.03美元，白金上漲1.5%，報986.05美元，鈀金跌0.4%，報947.27美元。