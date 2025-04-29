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歐洲審計院批歐盟晶片法20%市占目標不可期

中央社／ 布魯塞爾28日專電

歐洲審計院發布報告，指「歐洲晶片法」設定歐盟在全球晶片市占率2030年將提高到20%的目標「非常不可能達到」，且歐盟執委會只對該政策投資額負擔5%，無法確保籌到所需資金，建議重新擬定晶片戰略。

歐洲審計院（European Court of Auditors, ECA）是歐洲聯盟的監察機構，今天發布的特別報告針對歐盟執委會（European Commission）2022年所提「歐洲晶片法」（European Chips Act）進行審計評估。

負責該報告的審計院成員特爾波姆（AnnemieTurtelboom）表示，歐盟迫切需要對晶片部門的戰略進行現實查核，「這是一個快速發展的領域，地緣政治競爭激烈，（但歐盟）目前遠遠落後於實現抱負所需的速度」。

她指出，連執委會本身也在去年7月預估，歐盟整體在全球晶片價值鏈的市占率只會從2022年的9.8%微幅提高到2030年的11.7%而已。

該報告批評，晶片法達標預期需要投入860億歐元（約新台幣3.2兆元），其中歐盟執委會只負責出資5%，其他將由歐盟成員國和產業界付出，但這筆金額不僅遠低於頂尖晶片製造業者的投資，執委會也無法確保促使歐盟國家充分投入。

此外，依賴進口原物料、高能源成本、環境顧慮、地緣政治緊張、出口管制和技術人力短缺，都構成歐盟提高晶片產業競爭力的阻礙。特爾波姆認為，「歐盟執委會應該重新評估其長期戰略，以符合現實」。

執委會科技主權領域發言人芮尼耶（ThomasRegnier）回應此審計報告，強調在20年的競爭力下滑後，晶片法為鞏固歐洲在全球半導體市場的地位奠定了堅實的基礎，使歐洲回到成長的路徑。

他表示，晶片法提出後已催化出超過800億歐元的晶片產能投資計畫，依該法成立的歐洲半導體委員會（European Semiconductor Board）也成為執委會與歐盟國家合作的平台，促使晶片法有效落實。

半導體 市占率 歐盟

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