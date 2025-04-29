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英鎊升至2022年來最強水準 日圓和瑞郎雙雙勁升1%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
英鎊兌美元上漲近1%，至1.3442，達到2022年2月以來最強水準。路透
英鎊兌美元上漲近1%，至1.3442，達到2022年2月以來最強水準。路透

美國周一公布的製造業景氣令人失望，加劇對美國經濟成長的疑慮，美元普遍走貶。英鎊升至逾三年高位，日圓和瑞士法郎雙雙漲逾1%。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.5%至99.010。

美國達拉斯聯邦準備銀行4月製造業景氣降至2020年5月以來最低水準。

宏利投資管理公司基金經理人Nathan Thooft說：「對美國經濟疲軟的顧慮進一步加劇，令美元再次處於不利地位。」

美國財政部長貝森特表示，美國政府的「各方面」都在和中國接觸，但鑒於兩國之間的貿易失衡，應由北京方面率先採取措施緩和與美國的關稅爭端。

英鎊兌美元上漲近1%，至1.3442，達到2022年2月以來最強水準。

美元兌日圓貶值1.1%，至142.07；美元兌瑞郎也貶值1%，至0.82。歐元兌美元升值0.5%，至1.1423；歐洲央行管理委員會委員Francois Villeroy de Galhau表示，央行有降低借貸成本的空間。

摩根大通調高對歐元兌美元的預測，預計在多頭部位增加的推動下，歐元兌美元年底前將進一步上漲，並將年底預測從1.14-1.16上調至1.20-1.22。

北京 美國

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