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台積電ADR跌1%結束連四日漲勢 受費半拖累

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一（28日）跌1%，收在163.40美元，結束連四日漲勢，較台北交易溢價18.3%。

道瓊工業指數標普500指數周一擺脫大型股一度導致的午盤頹勢，連續五個交易日收高，延續貿易協議可望達成的樂觀心理所激發的釋壓反彈。投資人迎接密集公布的企業財報和關鍵經濟數據之際，仍不斷湧現逢低買盤。

道瓊工業指數上漲 114.09 點，漲幅0.3%，至 40,227.59 點；標普500 指數上漲 3.54 點，漲幅不到 0.1%，至 5,528.75 點；那斯達克綜合指數跌16.81點，跌幅0.1%，至17,366.13點。標普 500 指數連漲第五日，創下去年11 月初以來持續時間最長的漲勢。

受輝達（NVIDIA）下跌2.1%拖累，費城半導體指數下跌0.4%。華爾街日報報導，華為正在開發一款新的人工智慧（AI）晶片，希望藉此取代輝達的部分高階產品。

台灣加權股價指數周一上漲161.68點，收在20,034.41點。台積電漲1%，收在897.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 141.88 -0.23 137.00 +3.56

中華電 CHT 128.02 +0.97 128.00 +0.01

台積電 TSM 1,061.02 -1.03 897.00 +18.29

聯電 UMC 45.06 +0.87 44.90 +0.37

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 標普

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台股收20034點、漲161點 台積電收897元

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