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美股保住連五日漲勢 超級財報周前續湧逢低買盤

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
法人指出，若要美股持續反彈，投資人需要看到白宮在對中國大陸貿易問題上落實所謂的「轉鴿」。路透
法人指出，若要美股持續反彈，投資人需要看到白宮在對中國大陸貿易問題上落實所謂的「轉鴿」。路透

道瓊工業指數標普500指數周一擺脫大型股一度導致的午盤頹勢，連續五個交易日收高，延續貿易協議可望達成的樂觀心理所激發的釋壓反彈。投資人迎接密集公布的企業財報和關鍵經濟數據之際，仍不斷湧現逢低買盤。

道瓊工業指數上漲 114.09 點，漲幅0.3%，至 40,227.59 點；標普500 指數上漲 3.54 點，漲幅不到 0.1%，至 5,528.75 點；那斯達克綜合指數跌16.81點，跌幅0.1%，至17,366.13點。標普 500 指數連漲第五日，創下去年11 月初以來持續時間最長的漲勢。

受輝達（NVIDIA）下跌2.1%拖累，費城半導體指數下跌0.4%。華爾街日報報導，華為正在開發一款新的人工智慧（AI）晶片，希望藉此取代輝達的部分高階產品。台積電ADR跌1%。

輝達下跌，加上亞馬遜跌 0.7%，拖累了標普500 指數，同時也導致那指收跌。但蘋果上漲 0.4%，Meta 上漲 0.5%，抵銷部分頹勢。

未來幾天，標普500指數中有180家成分股企業將公布第1季財報。投資人將密切關注業者對未來前景的看法。微軟、蘋果、Meta 和亞馬遜等科技七雄都將在未來幾日公布財報。

隨著動盪的4月接近尾聲，多位市場專業人士認為，目前沒有理由認為震盪已過。摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin表示，若要美股持續反彈，投資人需要看到白宮在對中國大陸貿易問題上落實所謂的「轉鴿」。

摩根士丹利策略師Michael Wilson表示，美元走軟將支撐美國企業獲利，有助於美股領先全球其他市場。他預測標普500指數將在5,000點至5,500點區間內波動。他指出，若要實現更顯著的漲幅，需滿足以下條件：與大陸達成關稅協議、企業業績展望明確回升，以及聯準會（Fed）可能採取更寬鬆的貨幣政策。

與此同時，摩根大通交易部門轉為策略性看漲美股，預計在最近的暴跌之後，大型科技公司業績、貿易協議等利多因素將繼續提振股市。不過，小摩在周一給客戶的報告中提醒，漲勢可能會在幾周內消退。

Cresset Capital投資長Jack Ablin說：「本周科技七雄中有四家公布財報，因此，這是一個非常重要的財報周。我很樂意聽到任何形式的前瞻性指引，聽聽執行長怎麼計劃因應當前的貿易戰。」

根據LSEG的數據，已公布財報的179家標普500指數成分股公司中，有78家發布了負面的獲利預測，32家發布了正面的獲利預測，負面與正面預期之比是2.4，略低於一年前同期的2.6。

投資人還將分析重要的經濟數據，包括個人消費支出（PCE）物價和一系列勞動數據，以及周五的重頭戲美國月度就業報告。

波音公司（Boeing）上漲 2.4%，助道瓊工業指數保住漲勢，伯恩斯坦調高這家飛機製造商的股票評級和目標價。

禮來下跌0.8%，滙豐分析師將該股評級連降兩級，下調至相當於「賣出」的「減持」評級，理由是這家製藥公司的風險回報「不具吸引力」。

投資人 指數 標普

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