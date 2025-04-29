彭博：Sony擬分拆半導體業務 最快今年完成

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
彭博資訊報導，知情人士透露，Sony集團考慮分拆其半導體部門，凸顯這家PlayStation遊戲機製造商正精簡事業，聚焦娛樂領域。 美聯社
彭博資訊報導，知情人士透露，Sony集團考慮分拆其半導體部門，凸顯這家PlayStation遊戲機製造商正精簡事業，聚焦娛樂領域。 美聯社

彭博資訊報導，知情人士透露，Sony集團正考慮分拆其半導體部門，顯示這家PlayStation遊戲機製造商正精簡事業，並聚焦於娛樂領域。

知情人士表示，Sony半導體解決方案集團的分拆和上市最快可能今年就會完成。其中一位知情人士稱，Sony考慮將所持半導體業務的大部分股份，分配給股東，並可能在分拆後保留少數股權。

另一位知情人士補充稱，相關討論仍在進行中，計畫可能改變，特別是考慮到美國總統川普加徵關稅後市場的波動。

半導體 情人 美國

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