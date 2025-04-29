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IMF：韓人均GDP 倒退三年

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

國際貨幣基金（IMF）預估，南韓今年人均國內生產毛額（GDP）將退回至2022年的水準，觸及4萬美元里程碑的腳步明顯放緩，且明年可能再度被台灣超越。

IMF在日前發布的世界經濟展望報告，把南韓今年人均GDP預期下修至34,642美元，比去年萎縮4.1%。在此同時，IMF預估台灣今年人均GDP將達到34,426美元，僅略低於南韓，但明年將增至36,319美元，屆時將超越南韓的預估值35,880美元，繼2022年後再次領先南韓。

近五年來，南韓人均GDP呈現明顯波動，未能維持穩定成長。在去年10月發布的前一份報告，IMF原先預估南韓有望在2027年達成人均GDP 4萬美元，如今達標時程延後兩年至2029年。

IMF也把南韓2029年人均GDP的預估值，從原本的44,347美元大幅下修至40,341美元，調降幅度接近10%。

經濟學家認為，之所以延後兩年達標，主要受韓元貶值影響。新韓銀行經濟學家白錫鉉（音譯）表示：「韓元貶值對以美元計算的GDP衝擊極大。其他因素還包括南韓國內消費復甦遲緩，以及政治不確定性發酵，但匯率變動的影響最顯著。」自去年10月初以來，韓元已累計貶值近9%。

另一名經濟學家則說，美國總統川普祭出的關稅措施，也對南韓經濟成長構成顯著風險。IMF預期，南韓今年GDP成長率為1%，較1月的預估值大幅下修1個百分點。

IMF 南韓

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