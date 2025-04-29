陸電池業承壓 韓廠有戲 力爭在美歐市場東山再起

經濟日報／ 編譯劉忠勇陳苓／綜合外電
LG新能源表示，關稅有利在美國設廠的非陸資企業。 （路透）
LG新能源表示，關稅有利在美國設廠的非陸資企業。 （路透）

全球再生能源和資料中心需求激增，帶動電力需求飆升，儲能用電池市場也隨之爆發。大陸電池是全球儲能系統（ESS）霸主，但該國業者目前面臨實際稅率高達155.9%，明年還將進一步調高至173.4%，這讓力圖在美歐市場東山再起的南韓電池業者看到了新的機會。

英國金融時報（FT）報導，陸廠寧德時代在電動車電池和儲能電池兩大市場占主導地位，目前已囊括整體產業九成的獲利。規模經濟也讓該公司能加大研發投入，進一步鞏固市場優勢。

可是陸廠稱霸儲能市場，引發部分西方國家不安。美國已禁止陸廠電池系統用於軍事設施。這給予南韓業者希望，他們正將部分高鎳電池廠轉為磷酸鐵鋰（LFP）電池廠，甚至把電動車電池產線改為生產儲能系統電池。

若不計陸廠，LG新能源是全球最大的電池製造商，該公司告訴FT，關稅有利在美國設廠的非陸資企業。

但市調機構Rho Motion分析師休斯指出，考量到中國業者的電池成本優勢、鋰原料價格也較低，又有許多可壓低電池成本的技術創新，即使面臨超過150%的關稅，仍有可能撐得住。

由於供過於求和激烈競爭導致國內利潤微薄，大陸儲能設備製造商預料會把重心轉向歐洲等其他市場。休斯說：「他們現在非常積極尋求海外拓展。如果中國無法對美國供貨，其他市場將充斥大量低價產品。」

Rho Motion統計，儲能系統占全球電池市場的比重，已從2020年的5%成長至20%。全球電池儲能容量在2023至2024年間大增52%，估計儲能容量將從去年的340百萬度（GWh），到2030年時倍增至760GWh，相當於760萬輛電動車的總電池容量。

隨著未來十年人工智慧（AI）硬體設備和電動車、熱泵等乾淨能源技術帶動能源需求大增，儲能系統將成為電網日益吃緊時的重要備援電力。根據國際能源總署（IEA）本月發布的報告，全球AI資料中心的用電量預計在未來五年內將增加一倍以上，並占2030年美國用電需求成長近半。

南韓 美國 電動

延伸閱讀

陸韓電池戰線延燒至儲能 美高關稅下競爭力仍不遜色

寧德時代：鈉電池將拿下磷酸鐵鋰電池一半市場

延長下一代鋰電池使用壽命 中國科學家發現新方法

要求電動車電池不起火、不爆炸 中祭史上最嚴安全令

相關新聞

陸電池業承壓 韓廠有戲 力爭在美歐市場東山再起

全球再生能源和資料中心需求激增，帶動電力需求飆升，儲能用電池市場也隨之爆發。大陸電池是全球儲能系統（ESS）霸主，但該國...

彭博：Sony擬分拆半導體業務 最快今年完成

彭博資訊報導，知情人士透露，Sony集團正考慮分拆其半導體部門，顯示這家PlayStation遊戲機製造商正精簡事業，並...

IMF：韓人均GDP 倒退三年

國際貨幣基金（IMF）預估，南韓今年人均國內生產毛額（GDP）將退回至2022年的水準，觸及4萬美元里程碑的腳步明顯放緩...

陸鋼鐵關稅受益者 傳浦項鋼鐵Q2船用鋼材喊漲

南韓上周對中國進口鋼鐵開徵反傾銷稅後，引發供給吃緊憂慮，據傳浦項鋼鐵（POSCO）及現代鋼鐵（Hyundai Steel...

IBM未來五年擬投資美國1,500億美元 對齊川普政策

IBM計劃未來五年在美國本土投資1,500億美元，成為最新一家屈服於川普關稅威脅的企業。

美股早盤／美財長說貿易談判有進展 三大指數開高震盪

美國財長貝森特表示，美方與他國貿易談判已取得進展，美股28日早盤延續上周連續四個交易日的漲勢，三大指數全面走高，但隨後漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。