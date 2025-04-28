陸鋼鐵關稅受益者 傳浦項鋼鐵Q2船用鋼材喊漲

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
南韓上周對中國進口鋼鐵開徵反傾銷稅後，傳該國鋼鐵一哥浦項鋼鐵（POSCO）及現代鋼鐵都將調漲造船用鋼板價格。路透
南韓上周對中國進口鋼鐵開徵反傾銷稅後，傳該國鋼鐵一哥浦項鋼鐵（POSCO）及現代鋼鐵都將調漲造船用鋼板價格。路透

南韓上周對中國進口鋼鐵開徵反傾銷稅後，引發供給吃緊憂慮，據傳浦項鋼鐵（POSCO）及現代鋼鐵（Hyundai Steel），本季都將調漲船用厚鋼板價格，讓當地鋼材迎接回春訊號。

韓國經濟日報報導，根據產業消息，南韓鋼鐵龍頭浦項鋼鐵與韓華海洋及三星重工等本國造船業者，完成價格協商，同意調漲第2季的船用厚鋼板價格至每噸約80萬韓元（556美元）；這類鋼板的厚度大於6毫米。上季南韓厚鋼材價格約為74萬~79萬韓元，低於當地許多業者的成本價。

現代鋼鐵也同意調漲上半年供應給國內造船業者的鋼材價格，但最終價格仍在討論。產業觀察人士預期，價格將與浦項鋼鐵相似，約在每噸80萬韓元左右。

中國進口鋼鐵在去年創下七年新高，促使南韓當局在本月24日對中國鋼板開徵最高38%關稅。由於關稅稅率高出預期，使陸製厚鋼板價格由每噸約75萬韓元，攀升至每噸95萬韓元。

南韓鋼材漲價帶動景氣好轉期望。當地厚鋼板價格自2023上半年的每噸1百萬韓元左右，2024年跌至約70多萬韓元，拖累鋼鐵製造商營收。浦項鋼鐵去年的厚鋼板業務虧損1,000億韓元，使營業利益較前年下滑29%至1.47兆韓元。現代鋼鐵也因厚鋼板虧損，去年營業利益降至1,595億韓元。

但產業觀察者提醒，厚鋼板在造船成本中占比超過20%，南韓造船廠正因全球改用低碳船隻獲得動能，鋼板價格攀高將削弱相對於中國對手的競爭力。

南韓 反傾銷 調漲

延伸閱讀

日菲代表本周赴美談判 目標共同都是「零關稅」

南韓6/3總統大選 官員排除選前與美達成關稅協議

對等關稅90天緩衝期不能等 亞洲國家快馬加鞭與川普政府談判

中美近日曾通話？大陸外交部駁斥：都是假消息

相關新聞

陸鋼鐵關稅受益者 傳浦項鋼鐵Q2船用鋼材喊漲

南韓上周對中國進口鋼鐵開徵反傾銷稅後，引發供給吃緊憂慮，據傳浦項鋼鐵（POSCO）及現代鋼鐵（Hyundai Steel...

IBM未來五年擬投資美國1,500億美元 對齊川普政策

IBM計劃未來五年在美國本土投資1,500億美元，成為最新一家屈服於川普關稅威脅的企業。

美股早盤／美財長說貿易談判有進展 三大指數開高震盪

美國財長貝森特表示，美方與他國貿易談判已取得進展，美股28日早盤延續上周連續四個交易日的漲勢，三大指數全面走高，但隨後漲...

管理1,600億美元資產的諾和控股將對重大投資縮手 是這因素惹的禍

諾和控股公司警告，美國總統川普發動的關稅戰已掀起巨大的不確定性，因此不太可能進行重大投資。

美財長貝森特：印度可望成為首批與美國達成協議的國家

美國財政部長貝森特28日表示，許多美國重要的貿易夥伴為避免遭加徵關稅，已提出條件優渥的協議，而印度有望成為首批簽定協議的...

市場聚焦貿易談判 亞股多收高

各國紛紛尋求減緩美國總統川普（Donald Trump）關稅影響之際，投資人正在評估貿易戰前線形勢，亞股今天多收高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。