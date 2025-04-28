IBM未來五年擬投資美國1,500億美元 對齊川普政策

IBM計劃未來五年在美國本土投資1,500億美元，成為最新一家屈服於川普關稅威脅的企業。

彭博資訊報導，IBM於28日表示，這項投資計畫涵蓋逾300億美元的大型主機與量子電腦研發支出，以促進美國經濟成長，並「加速鞏固IBM作為全球運算領導者的地位」。

執行長克里希納（Arvind Krishna）表示：「自114年前創立以來，我們始終聚焦於推動美國的就業與製造發展，藉由這項投資與製造承諾，我們正確保IBM在全球最先進的運算與人工智慧（AI）領域，得以持續扮演重要角色」。

自川普當選以來，從蘋果公司到禮來藥廠等多家企業，陸續公布規模數十億美元的美國投資布局。

近五年來，IBM的全球研發支出約為336億美元，同期的營業費用總額為1,418億美元。IBM在28日早盤股價上漲1%。