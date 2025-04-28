聽新聞
0:00 / 0:00

IBM未來五年擬投資美國1,500億美元 對齊川普政策

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
IBM宣布，五年內將投資美國1,500億美元。路透
IBM宣布，五年內將投資美國1,500億美元。路透

IBM計劃未來五年在美國本土投資1,500億美元，成為最新一家屈服於川普關稅威脅的企業。

彭博資訊報導，IBM於28日表示，這項投資計畫涵蓋逾300億美元的大型主機與量子電腦研發支出，以促進美國經濟成長，並「加速鞏固IBM作為全球運算領導者的地位」。

執行長克里希納（Arvind Krishna）表示：「自114年前創立以來，我們始終聚焦於推動美國的就業與製造發展，藉由這項投資與製造承諾，我們正確保IBM在全球最先進的運算與人工智慧（AI）領域，得以持續扮演重要角色」。

自川普當選以來，從蘋果公司到禮來藥廠等多家企業，陸續公布規模數十億美元的美國投資布局。

近五年來，IBM的全球研發支出約為336億美元，同期的營業費用總額為1,418億美元。IBM在28日早盤股價上漲1%。

川普 美國 領導者

延伸閱讀

對等關稅90天緩衝期不能等 亞洲國家快馬加鞭與川普政府談判

德國質疑美國媾和提議 聲援烏克蘭無須大幅讓步

應對川普關稅有解？王健全提「台日韓結盟」：替代大陸生產

川普長子超富俱樂部曝光！年費1600萬主打「不受監視」與政府高層交流

相關新聞

陸鋼鐵關稅受益者 傳浦項鋼鐵Q2船用鋼材喊漲

南韓上周對中國進口鋼鐵開徵反傾銷稅後，引發供給吃緊憂慮，據傳浦項鋼鐵（POSCO）及現代鋼鐵（Hyundai Steel...

IBM未來五年擬投資美國1,500億美元 對齊川普政策

IBM計劃未來五年在美國本土投資1,500億美元，成為最新一家屈服於川普關稅威脅的企業。

美股早盤／美財長說貿易談判有進展 三大指數開高震盪

美國財長貝森特表示，美方與他國貿易談判已取得進展，美股28日早盤延續上周連續四個交易日的漲勢，三大指數全面走高，但隨後漲...

管理1,600億美元資產的諾和控股將對重大投資縮手 是這因素惹的禍

諾和控股公司警告，美國總統川普發動的關稅戰已掀起巨大的不確定性，因此不太可能進行重大投資。

美財長貝森特：印度可望成為首批與美國達成協議的國家

美國財政部長貝森特28日表示，許多美國重要的貿易夥伴為避免遭加徵關稅，已提出條件優渥的協議，而印度有望成為首批簽定協議的...

市場聚焦貿易談判 亞股多收高

各國紛紛尋求減緩美國總統川普（Donald Trump）關稅影響之際，投資人正在評估貿易戰前線形勢，亞股今天多收高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。