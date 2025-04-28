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美股早盤／美財長說貿易談判有進展 三大指數開高震盪

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國財長貝森特表示，與他國貿易談判取得進展，市場也將迎來密集的財報周，美股28日早盤三大指數齊揚。路透
美國財長貝森特表示，與他國貿易談判取得進展，市場也將迎來密集的財報周，美股28日早盤三大指數齊揚。路透

美國財長貝森特表示，美方與他國貿易談判已取得進展，美股28日早盤延續上周連續四個交易日的漲勢，三大指數全面走高，但隨後漲幅收斂，在平盤上下附近游走。

道瓊工業指數漲278點，或0.7%；標普500指數漲0.5%，那斯達克指數漲0.4%；費城半導體開低後反彈，漲0.24%；台積電ADR一度跌0.4%，輝達跌1.5%。

美國財長貝森特表示，可能與中國大陸達成貿易協議，但說責任在對方身上。他也說，美方與他國貿易談判已取得進展，而印度有望成為首批簽定協議的國家之一。

本周美國將公布幾項重大經濟數據，包含周五（5月2日）的非農就業數據，以及周三（30日）的第1季國內生產毛額（GDP）與聯準會（Fed）青睞的通膨數據。

投資人也將迎來緊鑼密鼓的財報周，預計有逾180間標普500企業公布財報，包含「科技七雄」中的Meta、微軟、亞馬遜和蘋果等大廠，以及Visa、可口可樂與禮來藥廠等各產業指標性企業。

巴克萊經濟學家Jonathan Millar表示，「近期跡象顯示，美中貿易緊張已略為降溫，雙方開始撤回一些本月稍早祭出、難以持久的關稅稅率，美國也透露有意緩和緊張關係」，但「目前這只是說說而已，投資人對接下來是否有足以避免美國經濟陷入衰退的貿易協商動能，仍抱持懷疑」。

指數 美國

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