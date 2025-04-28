市場聚焦貿易談判 亞股多收高

各國紛紛尋求減緩美國總統川普（Donald Trump）關稅影響之際，投資人正在評估貿易戰前線形勢，亞股今天多收高。

法新社報導，中國國家主席習近平上週與其他國家領導人商議如何提振中國消費後，投資人也正密切注意中國的動靜。

市場目前聚焦本週即將陸續登場的企業財報季、重要數據和央行決策。

澳洲激石集團（Pepperstone Group）的魏斯頓（Chris Weston）表示：「我們即將進入月底，這是風險事件較多的交易週，投資人一致抱持『審慎樂觀』立場。」

他指出：「風險是否持續升高，取決於即將公布的經濟數據和美國企業財報。」

華爾街股市以強勁漲勢結束上週的交易後，亞股今天隨美股漲勢多收高。東京、雪梨、首爾、台北及威靈頓股市收紅，港滬股和馬尼拉股市收盤小幅下挫。

交易者正希望各國政府能與川普敲定協議，以緩和川普廣徵關稅的衝擊；上週媒體報導，中國正在考慮對部分美國貨物豁免高額報復性關稅。

北京已表示，中美之間沒有積極進行談判。中國外交部發言人郭嘉昆今天回應說，中美兩國元首「最近並沒有通話」。

日本媒體報導，東京當局預計5月1日在華府舉行第2輪貿易磋商。美日磋商受到各界密切注意，被視為其他國家設法減輕關稅負擔的風向球。