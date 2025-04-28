瓜地馬拉總統示警 中國駭客企圖入侵瓜國政府網路

為了強化網路資訊安全合作，美國和瓜地馬拉軍方26日共同舉行網路安全演習。瓜地馬拉總統阿雷巴洛（BernardoArevalo）親自出席，台灣駐瓜地馬拉大使張俊菲也受邀參加。

瓜地馬拉總統阿雷巴洛指出，瓜國政府最近發現來自中國的駭客試圖入侵瓜地馬拉政府網路系統，這也凸顯中國的網路攻擊對資訊安全已經造成嚴重威脅。

這場美瓜軍方聯合舉行名為「捍衛南方2025」（Defensa del Sur 2025）的網路安全演習，是「聯合衛士2025」（CENTAM Guardian 2025）整體計畫的一部分，旨在加強美國與盟邦對各領域資安威脅的聯合防禦。除了阿雷巴洛親自出席外，美國駐瓜地馬拉大使布萊德雷（Tobin Bradley）和台灣駐瓜地馬拉大使張俊菲也共同參與。

阿雷巴洛總統在致詞時特別點名，瓜地馬拉外交部（Minex）的網路系統近日發現遭到駭客試圖侵入，而透過資安防護技術，成功追蹤並確認了網路攻擊來源，就是來自「中國駭客」。

阿雷巴洛也強調，現在已經不是在網路安全理論上的推測討論，也不是為了未來作準備，瓜地馬拉當前正面對具體存在的網路威脅。而網路安全演習也將有助於瓜地馬拉即時偵測並防範來自中國駭客團體的滲透企圖。

瓜地馬拉媒體「共和報」調查報導，根據瓜地馬拉網路協會的數據，針對瓜國政府和金融部門以及電信基礎設施的網路駭客攻擊，在過去5年內增加了125%。

此外，哥斯大黎加和巴拉圭日前陸續遭到中國駭客攻擊，並成為網路間諜活動的受害者。「共和報」指出，中國電信龍頭華為在瓜地馬拉運作也越來越活躍。最受關注的就是瓜國主要銀行之一Banrural，就是引進華為承包的數位資訊電腦系統。

華為在瓜國也大量提供4G和5G網路的技術和基礎設備，以及協助企業建立數據中心和雲端資料庫建置，並且多次舉辦大型技術研討會。

報導分析，這些事件引起美國和中國在通信網路安全議題上的角力。由於中國透過華為大舉投資中美洲國家的5G網路通信設施與網路建設，增加駭客攻擊和滲透的風險，也增加美國對重要情報可能遭竊取的憂慮。因此美國政府正加強與該地區國家的合作及資訊通信投資，聯手抵禦來自中國的網路威脅。