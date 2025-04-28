陸韓電池戰線延燒至儲能 美高關稅下競爭力仍不遜色

全球再生能源和資料中心需求激增，帶動電網儲能用電池市場爆發，也成為中國大陸和南韓企業在電動車電池之外延燒的新戰場。

英國金融時報報導，在大陸內需強勁帶動下，大陸電池已占全球儲能系統（ESS）近九成產能，在美國市占率超過八成，在歐洲也超過七成五。

不過，由於去年遭到美國加徵11%的關稅，加上川普和拜登政府陸續累加的其他關稅，大陸電池業者目前面臨實際稅率高達155.9%，明年還將進一步調高至173.4%。這讓力圖在美歐市場東山再起的韓國電池業者看到了新的機會。

儲能系統由成排的電池模組機櫃組成，並由管理軟體控制，配合國家電網，以及個別家庭、企業和工廠儲能所需，因應風能和太陽能供應波動的挑戰。

隨著未來十年人工智慧（AI）硬體設備和電動車、熱泵等乾淨能源技術帶動能源需求大增，儲能系統也將成為電網日益吃緊時的重要備援電力。根據國際能源總署（IEA）本月發布的報告，全球AI資料中心的用電量預計在未來五年內將增加一倍以上，並占2030年美國用電需求成長近半。

根據市調機構Rho Motion統計，占全球電池市場的比重，已從2020年的5%成長至20%。全球電池儲能容量在2023至2024年間成長52%。這機構預測，到2030年儲能容量將從去年的340百萬度（GWh）倍增至760GWh，相當於760萬輛電動車的電池總和。

這個高速成長的領域也有助特斯拉彌補電動車銷售不如預期的缺口，旗下家用Powerwall系統和大型電網用Megapack儲能系統銷量大增。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）去年在財報電話會議上表示，ESS業務「像野火般成長」。

不過，由於自家4680電池量產持續遇到瓶頸，特斯拉目前仍主要仰賴中國寧德時代等電池供應商提供電池。特斯拉財務長本周警告，儲能業務正面臨關稅帶來的「重大衝擊」，該公司正努力降低對大陸電池的依賴，「但這需要時間」。

Rho Motion分析師休斯指出，南韓電池業者過去曾在這個領域領先，因為他們專攻「高鎳」電池，能提供比大陸廠商偏好的磷酸鐵鋰（LFP）電池更高的能量密度。

不過，近年來多起南韓高鎳電池引發火災的事件，加上大陸廠商推出便宜且性能持續提升的替代產品，過去十年間市場逐步轉向LFP電池。

特斯拉在電動車市場的競爭對手比亞迪也是重要參與者，但寧德時代在電動車電池和儲能電池兩大市場仍占主導地位，目前已囊括整體產業九成的獲利。大規模經濟效應也讓寧德時代能加大研發投入，進一步鞏固其市場優勢。

寧德時代總產能預計將從去年底的684GWh，成長至2027年的1.5兆瓦小時（15億度），年複合成長率約達30%。

相較之下，南韓電池業者則因電動車銷售遠低於美國車廠原先預期，毛利轉負，紛紛大幅縮減短期資本支出計畫。

伯恩斯坦香港能源研究主管貝弗里奇（Neil Beveridge）說：「寧德時代不只是產業規模最大，技術也最領先，電池工廠的產能利用率最高，因此擁有明顯優勢。」

全球除大陸外最大電池製造商LG新能源告訴英國金融時報，關稅有利在美國設廠的非陸資企業。

不過，休斯指出，考量到中國業者的電池成本優勢、鋰原料價格也較低，又有許多可壓低電池成本的技術創新，即使面臨超過150%的關稅，仍有可能撐得住。

由於供過於求和激烈競爭導致國內利潤微薄，大陸儲能設備製造商預料會把重心轉向歐洲等其他市場。

休斯說：「他們現在非常積極尋求海外拓展。如果中國無法對美國供貨，其他市場將會充斥大量低價產品。」