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2024全球軍費達2.7兆美元 增幅創冷戰結束後新高

中央社／ 斯德哥爾摩28日綜合外電報導

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）今天發布的報告，2024年全球軍事支出達到2.72兆美元，比2023年成長9.4%，是自冷戰結束以來增幅最大的一年。

綜合法新社和路透社報導，報告指出，地緣政治緊張局勢升溫，全球各區域的軍事支出都增加，其中歐洲和中東地區成長速度特別快，多個歐洲國家的軍事支出出現了「前所未有」的成長。

斯德哥爾摩國際和平研究所表示，2024年全球有100多國，包括軍事支出前15大的國家，軍費預算都有所增加。

這份報告還說：「各國政府日益重視軍事安全之下，往往就犧牲了其他領域的預算，在經濟和社會支出方面的取捨，可能會在未來幾年對社會帶來重大影響。」

烏克蘭戰爭外加美國對北大西洋公約組織（NATO）承諾的疑慮，使得包括俄羅斯在內的歐洲軍事支出增加了17%，超越了冷戰結束時的水準。

俄羅斯2024年的軍事支出估計達到1490億美元，較2023年增加38%，是2015年的兩倍，相當於俄羅斯國內生產毛額（GDP）的7.1%，以及政府總支出的19%。

烏克蘭的軍事總支出成長了2.9%，達到647億美元。這個數字雖僅相當於俄羅斯軍事支出的43%，但卻占烏克蘭GDP的34%，讓烏克蘭成為2024年全球軍事負擔最重的國家。

斯德哥爾摩國際和平研究所表示：「烏克蘭目前將所有稅收收入用於軍事支出。在如此緊縮的財政空間下，烏克蘭要持續增加軍事支出將面臨挑戰。」

美國2024年軍事支出增加了5.7%，達到9970億美元，占2024年北約總支出的66%，以及全球軍事支出的37%。

俄羅斯 烏克蘭 美國

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