貝森特告知樂見日圓走強？日本外匯最高官員否認報導

日本財務省負責外匯事務的最高官員三村淳周一（28日）否認讀賣新聞的一篇報導，內容是美國財長貝森特在華盛頓與日本財務大臣加藤勝信雙邊會晤時，表示樂見美元疲軟和日圓走強。

三村淳向記者表示：「正如我們所說，美方在財長會談中並未提及匯率目標。」

加藤勝信和貝森特上周四在國際貨幣基（IMF）和世界銀行會議期間的場邊進行首次面對面會談。讀賣新聞上周五晚間報導，貝森特告訴加藤，他傾向弱勢美元和強勢日圓。但報導未引述消息來源。

加藤勝信上周六也在社群媒體 X 上否認讀賣新聞的報導，重申他們沒有討論匯率目標或管理日圓匯率的框架。

在記者會上，加藤勝信對與貝森特50分鐘會晤的細節守口如瓶，不願談論美國是否向日本提出了任何具體要求。

美國總統川普聚焦於處理美國貿易逆差問題，再加上他先前曾批評日本蓄意維持弱勢日圓，這些已引發市場預期東京當局將面臨必須讓日圓對美元升值的壓力。日圓若升值，會讓美國製造業者獲得競爭優勢。

貝森特上周六在 X 貼文表示，他與加藤進行了「非常有建設性的會談…我很高興能推進美日先前的互惠貿易協商，並討論匯率相關事宜。」