美四大科技廠財報將揭曉！本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五（25）連續四個交易日上漲，川普政府對中國大陸和聯準會（Fed）劍拔弩張的氣焰稍減，讓投資人鬆一口氣。本周經濟重大數據和重量級企業財報密集登場，將考驗這波反彈之勢，而全球貿易局勢變數仍可能引發市場波動。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

重量級企業財報美股指標 全球貿易變數仍可能引發波動

標普500指數周五上漲0.7%，收復5,500點關卡，但仍較美國總統川普2日宣布新一輪關稅措施之前低了3%。道瓊工業指數小漲20點，那斯達克綜合指數上漲1.3%。在大型科技股領軍之下，那斯達克一周下來大漲6.7%。

費城半導體指數上周五上漲1%，台積電ADR漲0.6%，周線各漲10.9%和8.8%。

上周一開始仍彌漫「拋售美國」交易，但隨後開始反彈，反映投資人對美中關稅戰降溫期待升高，川普也收回撤換Fed主席鮑爾的威脅。

在密集財報出爐前，美股期指周一轉跌，道瓊期指跌0.2%；標普500指數期貨跌約0.2%；那斯達克100期指跌0.3%。原油價格小幅上漲，比特幣走低。

美四大科技廠財報周 投資人盯財測、雲端事業等四大議題

美國科技股財報本周進入緊鑼密鼓階段，臉書母公司Meta、微軟、亞馬遜及蘋果等「科技七雄」的四家成員都將揭露季報，在經濟陰霾籠罩之際成為美股最新考驗，市場將關注四大重點：本季財測、消費者與企業的支出風險、是否調整資本支出計畫及雲端事業表現。

Wedbush分析師艾夫斯指出，美國科技產業正處於關稅風暴的重災區，其供應鏈在過去數周天翻地覆，「這種史無前例的不確定性，會對人工智慧（AI）部署與美企整體資本支出造成何種影響？眾人有許多疑惑…但目前沒有解答」。儘管川普關稅政策反覆且前景不定，使企業難以更新財測，但分析師認為多數企業都將提供業績預期。

雲端巨擘微軟和Meta都將在30日美股盤後公布上季財報，另一個財報重頭戲為5月1日盤後公布季報的蘋果，預料強勁的服務事業表現將抵銷硬體銷售的疲軟。亞馬遜也會在5月1日公布財報，Jefferies預估，美國對陸貨課徵關稅可能拖累該公司營收增速降至近三年新低，但利潤豐厚的雲端服務AWS可望提供些許緩衝。

快時尚Shein調漲美國售價迎關稅衝擊 部分漲幅高達377%

在美國即將對小額包裹加徵關稅之前，快時尚巨頭Shein提高了從服裝到廚房用品等多類商品售價，可見貿易戰對美國消費者的潛在影響開始浮現。

根據彭博新聞彙整數據，大部分漲價出現在上周五，不同品類的漲幅差異明顯。美容與健保類前100件熱銷商品的平均價格比上周四上漲了51%，其中部分商品價格上漲一倍以上。家居用品和玩具的平均漲幅超過30%，

貝森特說美國和亞洲貿易談判進展順利

美國財政部長貝森特接受ABC訪問時表示，美國的貿易談判，特別是與亞洲地區的談判，「進展相當順利」。他指出，針對中國則進行「特殊談判」，並補充說，他不確定川普是否已經直接與習近平通話。

避險基金大亨艾克曼（Bill Ackman）表示，中國大陸必須盡快與美國達成協議，否則將面臨企業遷移供應鏈的風險。葛里芬（Ken Griffin）則認為，川普加徵關稅的做法無法如預期重振美國製造業就業，並主張美國應著重在發展智財權等自身優勢。

川普執政迎接百日 不滿上升

本周三就是川普第二任期滿100天的日子，選民對他經濟施政表現的不滿正在拖累他的支持率。根據CNN的調查，僅有39%的美國人認可他對經濟的掌舵表現。